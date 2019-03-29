Смотри: в Турции мужчина из-за ветра улетел в небо на зонте

В Турции сильный ветер унес в небо уличный зонт вместе с уцепившимся за него человеком, пишет Mport.ua.

Трое мужчин пытались удержать большой зонт, но ветер был слишком сильным. Когда зонт начал подниматься над землей, один из них продолжал цепляться за него и взлетел в воздух.

"Со мной все в порядке, на самом деле. После того как до меня дошло, что зонт так и будет лететь вверх, я спрыгнул", - сказал начинающий Карлсон.