Пт, 29.03.2019
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Смотри: в Турции мужчина из-за ветра улетел в небо на зонте

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Мужчина, зонт

ФОТО: Sigbert Georgi / PantherMedia / Sigbert Georgi / Scanpix

Он улетел, но обещал вернуться.

В Турции сильный ветер унес в небо уличный зонт вместе с уцепившимся за него человеком, пишет Mport.ua.

Трое мужчин пытались удержать большой зонт, но ветер был слишком сильным. Когда зонт начал подниматься над землей, один из них продолжал цепляться за него и взлетел в воздух. 

"Со мной все в порядке, на самом деле. После того как до меня дошло, что зонт так и будет лететь вверх, я спрыгнул", - сказал начинающий Карлсон.

Мужчине повезло, он пролетел всего три метра над землей. Другому человеку повезло меньше. Зонт упал на свидетеля произошедшего и сломал ему ногу и ребра.

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