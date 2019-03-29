Берегите достоинство смолоду! Эксперты назвали напиток, убивающий потенцию у мужчин

Учёные из Кембриджа пришли к выводу, что некоторые напитки могут оказать негативное влияние на мужскую потенцию. В число нежелательных напитков попал растворимый кофе.

Оказывается регулярное употребление этого напитка в большом количестве, медленно, но верно, снижает мужскую потенцию. В добавок к этому, у мужчин происходит увеличение груди и живота, пишет Volkovysk.by.

Это происходит в связи с тем, что в растворимом кофе содержаться фитогормоны. Эти гормоны имеют общие свойства с женским гормоном - эстрагоном. Именно такая схожесть и приводит к такому печальному результату.

Учёные утверждают, что если мужчина не может существовать без этого напитка, то несколько чашечек в день себе позволить можно. Главное соблюдать меру употребления кофе: 4-5 чашек в день.