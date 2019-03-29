Уже 6 апреля будет коронована «Мисс Рапламаа 2019», поэтому сейчас самое лучшее время для того, чтобы познакомиться с участницами конкурса. 

Данный конкурс проходит с 1995 года весной. 

Какой участнице вы бы надели корону? 