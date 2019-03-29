Российская жена эстонского рэпера Томми Кэша полностью обнажилась для пикантной фотосессии

25-летняя певица показала сексуальный снимок без трусиков и другой лишней одежды подписчикам своего официального аккаунта в Instagram. На фотографии Кищук полностью голая, за исключением ног — на них надеты оригинальные сапожки. Одна из соблазнительных грудей исполнительницы прикрыта волосами, другая — локтем. На ножках красавицы - полусапожки с принтом из долларов. Наверное, новоиспеченная супруга, кроме вида на жительство в ЕС, ждет и миллионных прибылей с концертов своего мужа.