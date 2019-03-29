Известная российская певица порадует гостей международного фестиваля моды и танца MAX MODA 2019
Школа моды и танца MAX MODA (Таллинн, Эстония) приглашает всех любителей творчества и талантов на самое главное событие этой недели, которое уже вот-вот состоится в Центре Русской Культуры по адресу: бульвар Мере, 5.
30 марта и 31 марта в 17 часов вас ждет неповторимый и оригинальный 12 Международный фестиваль моды и танца MAX MODA 2019, который соберет гостей из разных стран. Специальной гостьей вечера станет певица из России Софья Фисенко, а ведущие мероприятия Эдгар Гергель и Екатерина Новосёлова порадуют публику отличным настроением.
Приходите, будет интересно! Вход свободный!