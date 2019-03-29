Известная российская певица порадует гостей международного фестиваля моды и танца MAX MODA 2019

30 марта и 31 марта в 17 часов вас ждет неповторимый и оригинальный 12 Международный фестиваль моды и танца MAX MODA 2019, который соберет гостей из разных стран. Специальной гостьей вечера станет певица из России Софья Фисенко, а ведущие мероприятия Эдгар Гергель и Екатерина Новосёлова порадуют публику отличным настроением.