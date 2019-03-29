Как похожи! Елена Малышева впервые показала свою мать
Известная российская телеведущая, терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук и профессор Елена Малышева решила создать новую рубрику в программе "Жить здорово!", чтобы рассказать об обустройстве дома для пожилых людей. Первые кадры уже доступны в Сети.
Уже 20 с лишним лет Елена Малышева каждое утро рассказывает с экрана, как оставаться здоровыми. О чем она только не вещала! А один из новых выпусков программы "Жить здорово!", как стало известно, будет посвящен особенностям обустройства квартиры для людей преклонного возраста. И в нем впервые перед зрителями появится мама телеведущей Галина Александровна.
Кадры со съемок Малышева выложила в своем Instagram. На них видно, что из-за проблем со здоровьем женщина передвигается при помощи специальных ходунков на колесиках.
"У нас нигде в квартире нет плинтусов, потому что мама ездит на тележке. Плитка не скользит, везде есть поручни, более высоко поставлен унитаз, а раковина - ниже",
- рассказала Елена.
Многочисленные поклонники телеведущей поспешили отметить, что она невероятно похожа на свою маму, которая, по их мнению, основательно подготовилась к съемкам: подобрала элегантный костюм нежно-сиреневого цвета, сделала прическу и макияж.