Свершилось! На пароме Baltic Queen выбрали «Мисс и Мистер Европа 2019»
С 27 по 29 марта на борту самого роскошного судна Эстонии - Baltic Queen - прошел конкурс красоты, моды, актерского мастерства - «Мисс и Мистер Европа 2019». Паром следовал по маршруту Таллинн-Стокгольм-Таллинн, а жизнь в шоу-баре кипела оба вечера подряд.
Дети из разных стран выбрали для себя невероятные образы, пытаясь поразить зрителей, организаторов и членов жюри. В концертном зале судна прошел настоящий бал, участниками которого стали самые талантливые и яркие мальчики и девочки Европы. Выбор был сложным, но награды нашли своих обладателей.
Настроение публики оба вечера подогревал ведущий Эдгар Гергель, а до мурашек по коже своим вокалом радовала известная российская певица, участница детского «Евровидения-2016» и шоу «Голос. Дети» Софья Фисенко. Также были сюрпризы от талантливых эстонских коллективов.
Школа моды и танца MaxModa (Таллинн) зажигала новые звезды, а теперь мы вместе подводим итоги конкурса.
Результаты прошедшего роскошного конкурса MISS and MISTER EUROPE 2019. Кто же все-таки стал красавицей и красавцем Европы?! Призы очень внушительные! Роскошные короны и подарки от мировых брендов!
Мисс «Оригинальность» Эльвира Недельченко, Эстония
Мисс «Скромность» Виталина Дрель, Эстония
Мисс «Модель» Кира Юрьева, Россия
Мисс «Стиль» Арина Истомина, Литва
Мисс «Фото» Арина Дамаратская, Беларусь
«Вице-Мисс» в первой возрастной категории «дети»:
1. Мигле Пракоримайте, Литва
2. София-Виктория Пантелеева, Эстония
3. Мария Тирикова, Россия
«Вице-Мисс» во второй возрастной категории «дети»:
1. Беатриче Стаугатите, Литва
2. Милана Ульянко, Россия
«Вице-Мисс» в возрастной категории «подростки»:
1. Милена Шапоренко, Эстония
2. Камилла Ринкевичуте, Литва
3. Валерия Сахокия, Эстония
3. Селена Жмурко, Украина
«Вице-Мисс» в возрастной категории «молодёжь»:
1. Ксения Колбина, Эстония
2. Елена Надя Зота, Румыния
3. Ирене Фурнари, Италия
«Вице-Мистер» в возрастной категории «молодёжь»:
Евгений Удовиченко, Эстония,
Тихон Наружный, Россия
«Мисс» в первой возрастной категории «дети»:
Эмили Кортико Эспанья, Колумбия
«Мисс» во второй возрастной категории «дети»:
Северина Павлюн, Литва
«Мистер» во второй возрастной категории «дети»:
Владислав Тириков, Россия
«Мисс» в возрастной категории «подростки»:
Мирлис Кортико Эспанья, Республика Доминикана
«Мистер» в возрастной категории «подростки»:
Карлис-Кристапс Яунжемс, Латвия
«Мистер» в возрастной категории «молодёжь»:
Дмитрий Радиков, Россия
«Мисс» в возрастной категории «молодёжь»:
Милена Олейников, Республика Молдова
Мероприятие организовано школой моды и танца Max Moda, при поддержке партнёров: Max Hlebnikov, Ksafronov Media group, Krasotka.ee, Limon.ee, Satelles Saturni, Albiorix, Marina Poljakova Beauty Studio.
Смотрите яркую галерею с конкурса, который прошел на Baltic Queen!