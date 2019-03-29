Свершилось! На пароме Baltic Queen выбрали «Мисс и Мистер Европа 2019»

Дети из разных стран выбрали для себя невероятные образы, пытаясь поразить зрителей, организаторов и членов жюри. В концертном зале судна прошел настоящий бал, участниками которого стали самые талантливые и яркие мальчики и девочки Европы. Выбор был сложным, но награды нашли своих обладателей.

Настроение публики оба вечера подогревал ведущий Эдгар Гергель, а до мурашек по коже своим вокалом радовала известная российская певица, участница детского «Евровидения-2016» и шоу «Голос. Дети» Софья Фисенко. Также были сюрпризы от талантливых эстонских коллективов.

Школа моды и танца MaxModa (Таллинн) зажигала новые звезды, а теперь мы вместе подводим итоги конкурса.

Результаты прошедшего роскошного конкурса MISS and MISTER EUROPE 2019. Кто же все-таки стал красавицей и красавцем Европы?! Призы очень внушительные! Роскошные короны и подарки от мировых брендов!

ФОТО: Konstantin Sednev/MaxModa

Мисс «Оригинальность» Эльвира Недельченко, Эстония

Мисс «Скромность» Виталина Дрель, Эстония

Мисс «Модель» Кира Юрьева, Россия

Мисс «Стиль» Арина Истомина, Литва

Мисс «Фото» Арина Дамаратская, Беларусь

«Вице-Мисс» в первой возрастной категории «дети»:

1. Мигле Пракоримайте, Литва

2. София-Виктория Пантелеева, Эстония

3. Мария Тирикова, Россия

«Вице-Мисс» во второй возрастной категории «дети»:

1. Беатриче Стаугатите, Литва

2. Милана Ульянко, Россия

«Вице-Мисс» в возрастной категории «подростки»:

1. Милена Шапоренко, Эстония

2. Камилла Ринкевичуте, Литва

3. Валерия Сахокия, Эстония

3. Селена Жмурко, Украина

«Вице-Мисс» в возрастной категории «молодёжь»:

1. Ксения Колбина, Эстония

2. Елена Надя Зота, Румыния

3. Ирене Фурнари, Италия

«Вице-Мистер» в возрастной категории «молодёжь»:

Евгений Удовиченко, Эстония,

Тихон Наружный, Россия

«Мисс» в первой возрастной категории «дети»:

Эмили Кортико Эспанья, Колумбия

«Мисс» во второй возрастной категории «дети»:

Северина Павлюн, Литва

«Мистер» во второй возрастной категории «дети»:

Владислав Тириков, Россия

«Мисс» в возрастной категории «подростки»:

Мирлис Кортико Эспанья, Республика Доминикана

«Мистер» в возрастной категории «подростки»:

Карлис-Кристапс Яунжемс, Латвия

«Мистер» в возрастной категории «молодёжь»:

Дмитрий Радиков, Россия

«Мисс» в возрастной категории «молодёжь»:

Милена Олейников, Республика Молдова

ФОТО: Konstantin Sednev/MaxModa

Мероприятие организовано школой моды и танца Max Moda, при поддержке партнёров: Max Hlebnikov, Ksafronov Media group, Krasotka.ee, Limon.ee, Satelles Saturni, Albiorix, Marina Poljakova Beauty Studio.