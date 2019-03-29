Названа худшая в истории авиапассажирка

По словам очевидца, почти сразу после посадки на борт самолета авиакомпании TAP женщина стала кричать и пить водку из фляги. Она требовала у бортпроводников дать ей Pepsi — на рейсе предлагали только сок. Ставший свидетелем происходившего пассажир рассказал, что испанка выглядела словно демон: ее лицо было красным, она была будто одержимой.

После прибытия в Испанию женщина была арестована, а капитан судна запретил ей летать рейсами TAP.