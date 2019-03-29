Располневшая после родов Нюша оправдалась за лишние килограммы

Будучи беременной, Нюша не ограничивала себя в еде и вряд ли заморачивалась по поводу лишних килограммов. После появления дочери на свет перед звездой остро встал вопрос похудения, ведь она мечтала вернуться на большую сцену в хорошей физической форме.

С момента родов прошло почти пять месяцев. Певица вышла на работу, но худеть ей удается с трудом. Пока Нюше не помогают ни активный образ жизни, ни отказ от любимой еды. «Вы знаете, как я люблю сладкое, а кто не любит?! — делилась она. — Во время беременности я не отказывала себе в таких маленьких радостях (а, бывало, и в больших). Сейчас активно работаю над собой, и уже становится не до сладкого».

Нюша не скрывает, что болезненно реагирует на комментарии о располневшей фигуре. Артистка обещает, что возьмет волю в кулак, и постарается вернуть себе былую стройность.

«Многие отмечают, что я поправилась. И это, действительно, так, ведь только героини мультфильмов совсем не меняются после родов. Но я работаю над собой, прихожу в форму», — подчеркнула певица.

Певица попросила ее понять, ведь, став мамой, она не принадлежит только себе. «Рядом со мной есть человек, которому я очень нужна, — продолжила Нюша. — И мне самой хочется уделять все свободное время малышке. Но музыка никогда не уйдет из моей жизни».

Артистку поддержали и коллеги по большой сцене, которые тоже занимаются воспитанием маленьких детей. «Молодец, крошка! Я с тобой», — отметила Рита Дакота. К словам Риты присоединилась и Полина Гагарина.