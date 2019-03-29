Располневшая после родов Нюша оправдалась за лишние килограммы

28-летняя певица, став мамой почти пять месяцев назад, продолжает упорно работать над фигурой. Пока старания Нюши не увенчались успехом, и она продолжает выслушивать критику по поводу несовершенного тела, пишет Starhit.ru.
Будучи беременной, Нюша не ограничивала себя в еде и вряд ли заморачивалась по поводу лишних килограммов. После появления дочери на свет перед звездой остро встал вопрос похудения, ведь она мечтала вернуться на большую сцену в хорошей физической форме.
С момента родов прошло почти пять месяцев. Певица вышла на работу, но худеть ей удается с трудом. Пока Нюше не помогают ни активный образ жизни, ни отказ от любимой еды. «Вы знаете, как я люблю сладкое, а кто не любит?! — делилась она. — Во время беременности я не отказывала себе в таких маленьких радостях (а, бывало, и в больших). Сейчас активно работаю над собой, и уже становится не до сладкого».
Нюша не скрывает, что болезненно реагирует на комментарии о располневшей фигуре. Артистка обещает, что возьмет волю в кулак, и постарается вернуть себе былую стройность.
«Многие отмечают, что я поправилась. И это, действительно, так, ведь только героини мультфильмов совсем не меняются после родов. Но я работаю над собой, прихожу в форму», — подчеркнула певица.
Певица попросила ее понять, ведь, став мамой, она не принадлежит только себе. «Рядом со мной есть человек, которому я очень нужна, — продолжила Нюша. — И мне самой хочется уделять все свободное время малышке. Но музыка никогда не уйдет из моей жизни».
Артистку поддержали и коллеги по большой сцене, которые тоже занимаются воспитанием маленьких детей. «Молодец, крошка! Я с тобой», — отметила Рита Дакота. К словам Риты присоединилась и Полина Гагарина.
К слову, Нюша старается успевать не только на музыкальном поприще. В минувшие выходные она представила линию одежды, которую звезда создала для девушек, не приемлющих рамок и навязанных стандартов. «Это был мой первый большой показ, и для меня в процессе создания коллекции было очень важным выразить свое состояние, свои мысли, свою позицию. Вы наверняка заметили, что мысли и слова не отпустили меня и на подиуме, — поделилась эмоциями молодая мама. — Каждый образ сопровождали надписи: «Смелая», «Не бойся», «Слабая», «Действуй», «Я такая». Хочу, чтобы вы принимали себя такими, какие вы есть, не шли вразрез своей природе, потому что так немодно и неправильно».