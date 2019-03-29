Обнаженный муж Королевой эпатировал публику
Сергей Глушко, более известный как Тарзан, любит эпатировать публику. На этот раз муж певицы Наташи Королевой превзошел самые смелые ожидания поклонниц и предстал перед ними полностью обнаженным, рассказывает «Комсомольская правда».
Тарзан не стесняется демонстрировать поклонникам свое подтянутое тело, однако на этот раз артист обнажился полностью. «Уже тепло, но пока через стекло», - подписал откровенную фотографию 49-летний стриптизер. На фото Тарзан принял позу, которая закрывает самые интимные части тела.
Впрочем, артист довольно часто баловал подписчиц откровенными фотографиями. Однако новая провокационная публикация вызвала неоднозначную реакцию фолловеров.
И если одни пришли в неописуемый восторг от спортивной фигуры артиста, то другие заявили, что он потерял всякий стыд.