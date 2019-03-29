Пт, 29.03.2019
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  • Обнаженный муж Королевой эпатировал публику

Обнаженный муж Королевой эпатировал публику
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Тарзан

ФОТО: Instagram

Сергей Глушко, более известный как Тарзан, любит эпатировать публику. На этот раз муж певицы Наташи Королевой превзошел самые смелые ожидания поклонниц и предстал перед ними полностью обнаженным, рассказывает «Комсомольская правда».

Тарзан не стесняется демонстрировать поклонникам свое подтянутое тело, однако на этот раз артист обнажился полностью. «Уже тепло, но пока через стекло», - подписал откровенную фотографию 49-летний стриптизер. На фото Тарзан принял позу, которая закрывает самые интимные части тела.

Тарзан

ФОТО: Instagram

Впрочем, артист довольно часто баловал подписчиц откровенными фотографиями. Однако новая провокационная публикация вызвала неоднозначную реакцию фолловеров.

Тарзан

ФОТО: Instagram

И если одни пришли в неописуемый восторг от спортивной фигуры артиста, то другие заявили, что он потерял всякий стыд.

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