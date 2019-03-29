Обнаженный муж Королевой эпатировал публику

Тарзан не стесняется демонстрировать поклонникам свое подтянутое тело, однако на этот раз артист обнажился полностью. «Уже тепло, но пока через стекло», - подписал откровенную фотографию 49-летний стриптизер. На фото Тарзан принял позу, которая закрывает самые интимные части тела.

Тарзан ФОТО: Instagram

Впрочем, артист довольно часто баловал подписчиц откровенными фотографиями. Однако новая провокационная публикация вызвала неоднозначную реакцию фолловеров.

Тарзан ФОТО: Instagram