Фото: Алла Михеева похудела так, что ее просят остановиться

Алла Михеева и Павел Деревянко Более 500 тысяч подписчиков следят за активным образом жизни Аллы Михеевой. В своем профиле ведущая вдохновляет поклонников заниматься спортом и держать себя в форме. Вот только, кажется, сама звезда немного перестаралась, пишет Woman.

«Ну зачем же так худеть-то? Остановись!» — попросил Аллу подписчик, и это не единственный такой комментарий. Фанаты ведущей под постом сравнили ее с Викторией Бэкхем, которую шутливо называют «королевой анорексии».

Девушка несколько дней назад поставила себе целью набрать мышечный вес и записалась в тренажерный зал, чтобы улучшить свои данные за четыре месяца. Алла рассказала, что при росте 172 сантиметра весит 49 килограммов.