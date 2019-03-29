Пт, 29.03.2019
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Фото: Алла Михеева похудела так, что ее просят остановиться

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Алла Михеева

ФОТО: Instagram

На днях Алла Михеева опубликовала совместные фотографии с Павлом Деревянко. Одних подписчиков фигура ведущей привела в восторг, а другие попросили звезду не сидеть на диетах.

Алла Михеева и Павел Деревянко Более 500 тысяч подписчиков следят за активным образом жизни Аллы Михеевой. В своем профиле ведущая вдохновляет поклонников заниматься спортом и держать себя в форме. Вот только, кажется, сама звезда немного перестаралась, пишет Woman

«Ну зачем же так худеть-то? Остановись!» — попросил Аллу подписчик, и это не единственный такой комментарий. Фанаты ведущей под постом сравнили ее с Викторией Бэкхем, которую шутливо называют «королевой анорексии». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Девушка несколько дней назад поставила себе целью набрать мышечный вес и записалась в тренажерный зал, чтобы улучшить свои данные за четыре месяца. Алла рассказала, что при росте 172 сантиметра весит 49 килограммов.

Поклонники поддержали ведущую в ее начинаниях и посоветовали ей не сидеть на диетах, а употреблять яйца, красную рыбу и сложные углеводы. Из упражнений Алле предложили обратить внимание на глубокие приседания, жим ногами и выпады с гантелями.

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