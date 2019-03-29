Врачи борются за ее жизнь: 21-летняя российская модель попала в реанимацию за границей

Изначально врачи поставили диагноз ветрянка, но самочувствие манекенщицы стремительно ухудшалось. Через несколько часов медики выяснили, что Алиса страдает из-за симптомов бактериального менингита. К тому моменту ее уже перевели в реанимацию, передает СтарХит.

По словам родственников, вечером 26 марта Алиса ненадолго приходила в себя, но не узнавала близких. За 15 часов нахождения в больнице ее друзья заплатили 350 тысяч рублей. Такие большие траты обусловлены тем, что в китайских клиниках лечение от бактериального менингита не входит в страховку. В дальнейшем сумма будет только увеличиваться, поэтому представители Митровой запустили сбор средств.

«Сейчас она без сознания, последний раз когда она пришла в себя она никого не узнавала, не могла двигаться и ходить. Ее перевели в другую клинику, мы ждем пока она придет в себя, чтобы врачи сделали анализы и сказали нам сколько ей нужно находиться в госпитале», — рассказала одна из подруг Митровой.

Позднее выяснилось, что Алисе придется провести в больнице не менее десяти дней. Бактериальный менингит вызывал воспаление оболочек головного и спинного мозга, из-за чего состояние модели так стремительно ухудшалось. Благодаря помощи неравнодушных людей родственникам удалось собрать на лечение 1,2 миллиона рублей, но они опасаются, что этой суммы не хватит, чтобы покрыть все расходы.

29 марта за дело взялись представители Генерального консульства Российской Федерации в Шанхае. Они заверили близких Митровой, что ей будет оказана посильная помощь.

«Консульство отреагировало, связались с родственниками, поддерживали связь с ней, посещали ее в больнице. Этот вопрос мы отслеживаем, он у нас на контроле. Оказываем помощь в рамках наших полномочий и возможностей», — рассказал пресс-атташе консульства Сергей Смольников.

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