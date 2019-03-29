Тина Канделаки проговорилась о третьей беременности

Генеральный директор российского канала «Матч Тв» Тина Канделаки несколько лет счастлива в браке с Василием Бровко. 43-летняя звезда вышла замуж за госслужащего в 2014 году. В последние два года поклонники активно расспрашивают Тину, подарит ли она супругу наследника. По словам Канделаки, она очень хочет, чтобы у нее появился еще один малыш. Отвечая на вопросы подписчиков, телеведущая заявила, что не отказывается от рождения третьего ребенка.

«Я не отказываюсь и очень этого хочу! Очень надеюсь, что в третий раз стану мамой. Я уверена: у меня будет трое детей, как я всегда и хотела!» — отметила Канделаки.

Звезда не уточнила, будет ли рожать сама или прибегнет к услугам суррогатной мамы, как это нынче модно у звезд. У Тины уже есть двое детей от первого брака — 18-летняя Милания и 17-летний Леонтий. Звезда приложила немало сил, чтобы дети ни в чем не нуждались. Недавно у ее сына появилась своя жилплощадь. Как говорила Канделаки, она брала ипотеку еще в начале 2000-х, а дом был на стадии строительства, поэтому покупка была выгодной.