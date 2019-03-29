Пт, 29.03.2019
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54-летняя Алена Апина отказалась от косметики на отдыхе
Фото!

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Алена Апина.

ФОТО: Скриншот с Instagram

Сейчас певица отдыхает в Испании и активно занимается спортом.

Алена Апина часто сталкивается с критикой в свой адрес из-за внешности. Некоторые пользователи считают, что Алена молодится и потому зачастую выглядит странно и неуместно. Однако во время отдыха в Испании  Апина полностью отказалась от макияжа и это явно пошло ей на пользу.

Многие подписчики в комментариях пишут о том, что без косметики певица выглядит моложе своих лет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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«Прекрасна! Без косметики особенно!», «Вид отличный, все красиво! Но Аленушка наша лучше! Без косметики хороша», «Прекрасный вид, прекрасная женщина!», «Откажитесь от макияжа насовсем, выглядите супер», — хвалят Алену поклонники.

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