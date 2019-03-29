54-летняя Алена Апина отказалась от косметики на отдыхе

Алена Апина часто сталкивается с критикой в свой адрес из-за внешности. Некоторые пользователи считают, что Алена молодится и потому зачастую выглядит странно и неуместно. Однако во время отдыха в Испании Апина полностью отказалась от макияжа и это явно пошло ей на пользу.