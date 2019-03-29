54-летняя Алена Апина отказалась от косметики на отдыхе
Сейчас певица отдыхает в Испании и активно занимается спортом.
Алена Апина часто сталкивается с критикой в свой адрес из-за внешности. Некоторые пользователи считают, что Алена молодится и потому зачастую выглядит странно и неуместно. Однако во время отдыха в Испании Апина полностью отказалась от макияжа и это явно пошло ей на пользу.
Многие подписчики в комментариях пишут о том, что без косметики певица выглядит моложе своих лет.
«Прекрасна! Без косметики особенно!», «Вид отличный, все красиво! Но Аленушка наша лучше! Без косметики хороша», «Прекрасный вид, прекрасная женщина!», «Откажитесь от макияжа насовсем, выглядите супер», — хвалят Алену поклонники.