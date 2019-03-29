Фото: Анфиса Чехова опубликовала дерзкий снимок топлес

На снимке звезда позирует топлес на фоне тропического пейзажа. Взгляд Анфисы устремлен в даль, а руки прикрывают внушительную грудь. К фотографии прилагается стихотворение:

«Я люблю тебя -

Нет ненадежней слов,

Катятся с губ сочным горохом.

К этому чувству никто не бывает готов.

Всё под откос: все «хорошо» и «плохо».

Я хочу тебя:

Свернуть калачом

И засунуть себе под ребра.

Хочу быть лазера тонким лучом -

Выжечь тебя, испещрить, на груди твоей высечь мой образ.

Я прошу тебя:

Застрянь надолго во мне.

Зацепись за мышцы, повисни на венах-канатах!

Разливайся, теки, броди, как сахар в вине.

Вступай в меня, как скрипка в мажорных сонатах.

Я ищу тебя.

Как пограничный пес.

Ноздрями вдыхая твой запах, упрямо иду по следу.

Я люблю тебя!

От кончиков пальцев до самых корней волос!

Когда это кончится?

Может быть в среду»...

Анфиса Чехова ФОТО: Instagram