Фото: Анфиса Чехова опубликовала дерзкий снимок топлес
Российская телеведущая Анфиса Чехова поделилась с подписчиками в Instagram стихотворением собственного сочинения и сопроводила публикацию откровенной фотографией, пишут 5-tv.ru.
На снимке звезда позирует топлес на фоне тропического пейзажа. Взгляд Анфисы устремлен в даль, а руки прикрывают внушительную грудь. К фотографии прилагается стихотворение:
«Я люблю тебя -
Нет ненадежней слов,
Катятся с губ сочным горохом.
К этому чувству никто не бывает готов.
Всё под откос: все «хорошо» и «плохо».
Я хочу тебя:
Свернуть калачом
И засунуть себе под ребра.
Хочу быть лазера тонким лучом -
Выжечь тебя, испещрить, на груди твоей высечь мой образ.
Я прошу тебя:
Застрянь надолго во мне.
Зацепись за мышцы, повисни на венах-канатах!
Разливайся, теки, броди, как сахар в вине.
Вступай в меня, как скрипка в мажорных сонатах.
Я ищу тебя.
Как пограничный пес.
Ноздрями вдыхая твой запах, упрямо иду по следу.
Я люблю тебя!
От кончиков пальцев до самых корней волос!
Когда это кончится?
Может быть в среду»...
Фоловеры Чеховой принялись гадать, кому посвящено столь пронзительное стихотворение. А как вы думаете?