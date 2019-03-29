Эстонская блогер, увеличившая грудь, рассказала об опасности имплантов

Болезнь грудного имплантата или Breast Implant Illness (BII) - это реакция нашего тела на инородное, каким и являются имплантаты. Наш организм не всегда идеально воспринимает «чужаков» и часто реагирует воспалительным процессом. После операции по увеличению груди хирурги рекомендуют пропить курс антибиотиков, чтобы избежать воспалительной реакции. Имплантат содержит в себе более 40 химических веществ, и BII можно заработать из-за протечки имплантата или его износа.
«В некоторых случаях наличие имплантатов может привести к тому, что грудь станет очень жесткой и будет болеть. Тогда имплантаты должны быть удалены или заменены немедленно», - пишет Таймре в своем блоге.
Он уверена, что даже если операция по увеличению груди прошла успешно, размещение инородного тела в теле (особенно вблизи жизненно важных органов - сердца и легких) - это сильнейший шок для организма, ослабление иммунной системы и запуск длительного воспалительного процесса, так называемой «программы приема». Организм становится более уязвимым к вирусам, бактериям, грибковым инфекциям и другим болезнетворным микроорганизмам».
Rindu suurendada lasknud Merilin Taimre räägib implantaatide ohtlikusest
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Мэрилин отмечает, что одним из возможных способов борьбы с этой болезнью является удаление имплантатов, что вернет организм в равновесие и восстановит изначальную форму груди.
Мэрилин подытожила, что не сожалеет о том, что сделала операцию по увеличению груди, но если бы знала раньше о BII, то не решилась бы на такой шаг.