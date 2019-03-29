Эстонская блогер, увеличившая грудь, рассказала об опасности имплантов

Он уверена, что даже если операция по увеличению груди прошла успешно, размещение инородного тела в теле (особенно вблизи жизненно важных органов - сердца и легких) - это сильнейший шок для организма, ослабление иммунной системы и запуск длительного воспалительного процесса, так называемой «программы приема». Организм становится более уязвимым к вирусам, бактериям, грибковым инфекциям и другим болезнетворным микроорганизмам».

Rindu suurendada lasknud Merilin Taimre räägib implantaatide ohtlikusest Erakogu

Мэрилин отмечает, что одним из возможных способов борьбы с этой болезнью является удаление имплантатов, что вернет организм в равновесие и восстановит изначальную форму груди.

Мэрилин подытожила, что не сожалеет о том, что сделала операцию по увеличению груди, но если бы знала раньше о BII, то не решилась бы на такой шаг.