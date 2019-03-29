Тайган – редчайшая порода, щенка которой подарили Путину
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил Владимиру Путину шестимесячного щенка по кличке Шерхан. Питомец — представитель традиционной киргизской породы, которой более 12 тысяч лет, рассказывает «Стархит».
«Тайган — образец ума и отваги, он непревзойденный охотник», — говорят кинологи. «Этих собак используют при охоте на барсука, дикую кошку, сурка, лисицу, горного барана-архара. В одиночку тайган может затравить даже волка. Еще эту собаку местные жители берут с собой, когда идут охотиться с беркутом. Местные жители часто любуются статью тайгана, его грациозными движениями, когда эта собака стремительно бежит по пересеченной местности», — рассказал эксперт международной категории Владимир Уражевский.
В Киргизии принято дарить тайгана в знак уважения особо дорогим гостям, ведь ее связывают с самым драгоценным в культуре народа — эпосом «Манас». Эта древняя аборигенная порода не раз упоминается в национальном сказании. По легенде, именно пес знаменитого богатыря Манаса по кличке Кумаик и стал прародителем всех тайганов. Говорят, его отвага могла заставить дрожать даже льва.