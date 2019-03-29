Пт, 29.03.2019
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  • Том Круз запретил Николь Кидман приходить на свадьбу их сына

Том Круз запретил Николь Кидман приходить на свадьбу их сына
Актер мстит своей бывшей?

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Том Круз

ФОТО: MAVRIXONLINE.COM / MAVRIXONLINE.COM

По предварительным данным, актер поставил ультиматум наследнику, вынудив его вычеркнуть Кидман из списка гостей, пишет Life.ru.
Том Круз запретил своей экс-супруге Николь Кидман появляться на свадьбе их приемного сына Коннора. Об этом сообщает Daily Mail.

Есть основания полагать, что причиной этому послужило скептическое отношение актрисы к сайентологии, так как принято считать, что брак голливудских звезд распался именно из-за этого. Отмечается, что избранница сына Круза полностью разделяет его взгляды.

Как писал Лайф, ранее Кидман заявила, что сайентологи отняли у нее детей. Известно, что на свадьбе своей дочери Изабеллы в 2015 году она также не присутствовала.

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