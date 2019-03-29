Том Круз запретил Николь Кидман приходить на свадьбу их сына

Есть основания полагать, что причиной этому послужило скептическое отношение актрисы к сайентологии, так как принято считать, что брак голливудских звезд распался именно из-за этого. Отмечается, что избранница сына Круза полностью разделяет его взгляды.

Как писал Лайф, ранее Кидман заявила, что сайентологи отняли у нее детей. Известно, что на свадьбе своей дочери Изабеллы в 2015 году она также не присутствовала.