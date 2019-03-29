Том Круз запретил Николь Кидман приходить на свадьбу их сына
По предварительным данным, актер поставил ультиматум наследнику, вынудив его вычеркнуть Кидман из списка гостей, пишет Life.ru.
Том Круз запретил своей экс-супруге Николь Кидман появляться на свадьбе их приемного сына Коннора. Об этом сообщает Daily Mail.
Есть основания полагать, что причиной этому послужило скептическое отношение актрисы к сайентологии, так как принято считать, что брак голливудских звезд распался именно из-за этого. Отмечается, что избранница сына Круза полностью разделяет его взгляды.
Как писал Лайф, ранее Кидман заявила, что сайентологи отняли у нее детей. Известно, что на свадьбе своей дочери Изабеллы в 2015 году она также не присутствовала.