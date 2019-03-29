Пт, 29.03.2019
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Четвертый брак Николаса Кейджа продлился четыре дня
Актер попросил аннулировать заявление на регистрацию брака

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Николас Кейдж

ФОТО: Famous / ZUMAPRESS.com

Популярный голливудский актер Николас Кейдж недолго продержался с четвертой по счету супругой.

Как сообщает «РИА Новости», звездный артист вместе с Эрикой Койке оставили заявление в бюро по бракосочетаниям в Лас-Вегасе 23 марта.

Однако уже спустя четыре дня 55-летний герой боевиков обратился в суд и попросил аннулировать заявление.

По словам самого Кейджа, он был пьяным на момент подачи заявления. Его избранница пояснила, что не просилась выйти замуж за актера.

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