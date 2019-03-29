Четвертый брак Николаса Кейджа продлился четыре дня
Популярный голливудский актер Николас Кейдж недолго продержался с четвертой по счету супругой.
Как сообщает «РИА Новости», звездный артист вместе с Эрикой Койке оставили заявление в бюро по бракосочетаниям в Лас-Вегасе 23 марта.
Однако уже спустя четыре дня 55-летний герой боевиков обратился в суд и попросил аннулировать заявление.
По словам самого Кейджа, он был пьяным на момент подачи заявления. Его избранница пояснила, что не просилась выйти замуж за актера.