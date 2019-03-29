«Я добьюсь твоего сердца»: Олег Майами обнародовал романтическое фото с Бузовой
«Когда-нибудь я добьюсь твоего сердца», - написал Олег.
Что значит эта фотография и признание — пока остается только догадываться. Олег и Ольга никогда до этого не были замечены вместе. Некоторые фолловеры предположили, что артисты работают над дуэтом, но подтверждения этому пока нет.
В свою очередь, Ольга Бузова выложила потрясающее фото в прозрачном нижнем белье в Instagram, сопроводив таким вот стишком.
«Мне подруги говорили,не будь дурой,
Он с твоим сердцем поиграет и опять обманет.
Но я не верю, что у нас с тобою так будет,
И словно бабочка лечу на твоё пламя».
Правда, никто не знает, был ли ответ предназначен Олегу или кому-то еще.
А как вам кажется, влюблен Майами в Бузову?