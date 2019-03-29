«Я добьюсь твоего сердца»: Олег Майами обнародовал романтическое фото с Бузовой

«Когда-нибудь я добьюсь твоего сердца», - написал Олег.

Что значит эта фотография и признание — пока остается только догадываться. Олег и Ольга никогда до этого не были замечены вместе. Некоторые фолловеры предположили, что артисты работают над дуэтом, но подтверждения этому пока нет.

Олег Майами и Ольга Бузова ФОТО: Instagram

В свою очередь, Ольга Бузова выложила потрясающее фото в прозрачном нижнем белье в Instagram, сопроводив таким вот стишком.

«Мне подруги говорили,не будь дурой,

Он с твоим сердцем поиграет и опять обманет.

Но я не верю, что у нас с тобою так будет,

И словно бабочка лечу на твоё пламя».

Ольга Бузова ФОТО: Instagram

Правда, никто не знает, был ли ответ предназначен Олегу или кому-то еще.