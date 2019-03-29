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  • «Я добьюсь твоего сердца»: Олег Майами обнародовал романтическое фото с Бузовой

«Я добьюсь твоего сердца»: Олег Майами обнародовал романтическое фото с Бузовой
Ольга ответила фотографией в прозрачном белье

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Ольга Бузова

ФОТО: Instagram

На днях Ольга Бузова заинтриговала фолловеров появившимся кольцом с камнем на безымянном пальце. А сейчас 28-летний певец и экс-участник реалити-шоу Олег Майами вдруг неожиданно опубликовал в своем Instagram романтичную фотографию с Ольгой и удивил подписчиков подписью, сообщает Wmj.ru.

«Когда-нибудь я добьюсь твоего сердца», - написал Олег.

Что значит эта фотография и признание — пока остается только догадываться. Олег и Ольга никогда до этого не были замечены вместе. Некоторые фолловеры предположили, что артисты работают над дуэтом, но подтверждения этому пока нет.

Олег Майами и Ольга Бузова

ФОТО: Instagram

В свою очередь, Ольга Бузова выложила потрясающее фото в прозрачном нижнем белье в Instagram, сопроводив таким вот стишком.

«Мне подруги говорили,не будь дурой,

Он с твоим сердцем поиграет и опять обманет. 

Но я не верю, что у нас с тобою так будет,

И словно бабочка лечу на твоё пламя». 

Ольга Бузова

ФОТО: Instagram

Правда, никто не знает, был ли ответ предназначен Олегу или кому-то еще.

А как вам кажется, влюблен Майами в Бузову?

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