Поэта-песенника Николая Добронравова экстренно госпитализировали
Николай Добронравов неожиданно потерял сознание дома. Сейчас медики пытаются помочь известному поэту и стабилизировать его состояние, сообщает Starhit.ru.
90-летний Николай Добронравов — настоящая легенда советской эстрады. Именно он является автором стихов к таким композициям как «Беловежская пуща», «Команда молодости нашей» и многим другими. В последние месяцы поэт-песенник редко появляется на публике, а 28 марта и вовсе выяснилось, что он находится в больнице.
По сообщениям СМИ, состояние Добронравова резко ухудшилось в тот момент, когда он находился дома с семьей. Автор знаменитых композиций потерял сознание, после чего его родственники обратились к медикам. Сотрудники скорой помощи приняли решение о срочной госпитализации. Сейчас Николай Николаевич находится в стационаре. Александра Пахмутова ни на минуту не оставляет супруга.