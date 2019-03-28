Вот так дела! Эвелин Ильвес и ее молодой возлюбленный расстались!

Бывшая первая леди Эстонии Эвелин Ильвес (50) и музыкант Сийм Риккер (35) сообщили в Facekoob, что больше не живут вместе.
«Вы действительно расстались? Нет и да. Честный начинающий политик и начинающий индивидуальный предприниматель должны дать объяснение», - пишет Эвелин в Facebook.
«Коротко: Эвелин и Сийм больше не живут под одной крышей, но их семейный ресторан ROOG и летнее кафе на Хийюмаа остаются общими. Более того, их совместное музыкальное представление, которое родилось спонтанно во время другого выступления, пользуется спросом и уже появились новые заказы. Этим всем они будут заниматься вместе и в будущем. Естественно, до тех пор, пока другие проекты позволяют», - добавила она.
Далее Эвелин описывает их с Сиймом «историю».
«Они сошлись во времена, когда жизни обоих неожиданно перевернулись. Завершился брак Сийма, в котором подрастали два сына трех и пяти лет. Эвелин проходила через еще более ужасный период», - пишет Эвелин.
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