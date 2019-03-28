Пахать как лошадь или жить на алименты: Чехова и Бледанс рассказали о жизни после развода

Актриса и телеведущая Анфиса Чехова после развода с Гурамом Баблишвили растит сына одна. Но признается, что лично для нее деньги не играют большой роли.

«Если у женщины нет ни копейки и при этом нужно содержать кучу детей, то для нее денежный вопрос становится на первое место. Для меня же, например, важнее вопрос, насколько часто отец общается с ребенком, какие у них отношения, получает ли ребенок отцовскую любовь. Поэтому я считаю, что если у мужчины есть возможность давать деньги, он дает. Если у него нет такой возможности, он не дает. Для меня это не является чем-то принципиальном при расставании. В нашей семье посильную помощь папа, конечно, оказывает».

По словам актрисы, нельзя осуждать ни женщин, живущих за счет мужчины, ни мужчин, живущих за счет женщин. Это неправильно, потому что у всех разные судьбы, понятия, воспитание, потребности. «Если женщина может себе позволить жить без помощи мужчины, может сама зарабатывать и обеспечивать своего ребенка, и если ее это никак не напрягает, то - пожалуйста. Хуже всего, когда женщина начинает что-либо делать лишь потому, что общество говорит: так нужно. Даже если она спокойно могла бы обойтись и без алиментов, она набрасывается на мужчину, заставляет его платить, ссорится с ним. Самое неприятное в этом то, что в погоне за какими-то стереотипами и деньгами люди ссорятся до такой степени, что это сказывается на ребенке. Вот это, на мой взгляд, нездоровая история. Все остальное, как они там договариваются – это их личное дело».

АНФИСА ЧЕХОВА И ЕЕ АРТИСТИЧНЫЙ СЫНИШКА СОЛОМОН БАБЛИШВИЛИ. ФОТО: INSTAGRAM.COM/ACHEKHOVA

Своим мнением о том, стоит ли женщине принимать от бывшего мужа алименты или даже требовать их, поделилась актриса театра и кино, певица Эвелина Блёданс. Напомним, в 2017 году она развелась со своим третьим мужем, продюсером и режиссером Александром Сёминым, и сейчас одна воспитывает шестилетнего сына Семена.

«Конечно, не зазорно требовать. Ведь эти деньги идут на общего ребенка. Мама тоже устает, и ей хочется иногда отдыхать, а не пахать как лошадь. Потому я считаю, что женщинам нужно принимать материальную помощь для своих детей, а мужчины должны такую помощь предлагать», — сказала Эвелина.

ЭВЕЛИНА БЛЁДАНС И ЕЕ СЫН СЁМА. ФОТО: INSTAGRAM.COM/BLEDANS

Развод бывшей звезды питерского «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина с его гражданской женой Юлией Барановской в свое время широко обсуждался в СМИ и вызвал немало критики в адрес Андрея.

Аршавин сразу после расставания с женой не торопился помогать их троим детям – Артему, Яне и Арсению. В итоге суд постановил, что футболист до 2030 года будет перечислять детям 50% своей зарплаты.

Бывший одноклубник Андрея по «Зениту», а ныне старший тренер юношеской сборной России Александр Кержаков тоже, как выяснилось, не чист на руку.

Во время его разборок с третьей женой, Миланой Тюльпановой, многие забыли, что кроме сыновей у нападающего есть еще и старшая дочь — 13-летняя Даша. Согласно опубликованному на сайте судебных приставов исполнительному листу, Александр по состоянию на 2018 год задолжал дочке примерно 183 000 рублей.

АЛЕКСАНДР КЕРЖАКОВ И ЕГО ДЕТИ. ФОТО: INSTAGRAM

Многие звезды эстрады тоже грешат уклонением от алиментов. Так, 55-летний Вадим Казаченко отказался признавать маленького Филиппа — сына от своей бывшей супруги Ольги. На всю Россию певец заявлял, что будет выплачивать алименты на мальчика, если ДНК-экспертиза подтвердит его отцовство.

Он действительно оказался отцом ребенка, но исполнять решение суда и платить алименты Филиппу и его маме Казаченко до сих пор не торопится.

КОММЕНТАРИЙ ОЛЬГИ КАЗАЧЕНКО НА ЕЕ СТРАНИЦЕ В INSTAGRAM / @OLGA_KAZACHENKO