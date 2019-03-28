Пахать как лошадь или жить на алименты: Чехова и Бледанс рассказали о жизни после развода

Актриса и телеведущая Анфиса Чехова после развода с Гурамом Баблишвили растит сына одна. Но признается, что лично для нее деньги не играют большой роли.
«Если у женщины нет ни копейки и при этом нужно содержать кучу детей, то для нее денежный вопрос становится на первое место. Для меня же, например, важнее вопрос, насколько часто отец общается с ребенком, какие у них отношения, получает ли ребенок отцовскую любовь. Поэтому я считаю, что если у мужчины есть возможность давать деньги, он дает. Если у него нет такой возможности, он не дает. Для меня это не является чем-то принципиальном при расставании. В нашей семье посильную помощь папа, конечно, оказывает».
По словам актрисы, нельзя осуждать ни женщин, живущих за счет мужчины, ни мужчин, живущих за счет женщин. Это неправильно, потому что у всех разные судьбы, понятия, воспитание, потребности. «Если женщина может себе позволить жить без помощи мужчины, может сама зарабатывать и обеспечивать своего ребенка, и если ее это никак не напрягает, то - пожалуйста. Хуже всего, когда женщина начинает что-либо делать лишь потому, что общество говорит: так нужно. Даже если она спокойно могла бы обойтись и без алиментов, она набрасывается на мужчину, заставляет его платить, ссорится с ним. Самое неприятное в этом то, что в погоне за какими-то стереотипами и деньгами люди ссорятся до такой степени, что это сказывается на ребенке. Вот это, на мой взгляд, нездоровая история. Все остальное, как они там договариваются – это их личное дело».
Своим мнением о том, стоит ли женщине принимать от бывшего мужа алименты или даже требовать их, поделилась актриса театра и кино, певица Эвелина Блёданс. Напомним, в 2017 году она развелась со своим третьим мужем, продюсером и режиссером Александром Сёминым, и сейчас одна воспитывает шестилетнего сына Семена.
«Конечно, не зазорно требовать. Ведь эти деньги идут на общего ребенка. Мама тоже устает, и ей хочется иногда отдыхать, а не пахать как лошадь. Потому я считаю, что женщинам нужно принимать материальную помощь для своих детей, а мужчины должны такую помощь предлагать», — сказала Эвелина.
Развод бывшей звезды питерского «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина с его гражданской женой Юлией Барановской в свое время широко обсуждался в СМИ и вызвал немало критики в адрес Андрея.
Аршавин сразу после расставания с женой не торопился помогать их троим детям – Артему, Яне и Арсению. В итоге суд постановил, что футболист до 2030 года будет перечислять детям 50% своей зарплаты.
Бывший одноклубник Андрея по «Зениту», а ныне старший тренер юношеской сборной России Александр Кержаков тоже, как выяснилось, не чист на руку.
Во время его разборок с третьей женой, Миланой Тюльпановой, многие забыли, что кроме сыновей у нападающего есть еще и старшая дочь — 13-летняя Даша. Согласно опубликованному на сайте судебных приставов исполнительному листу, Александр по состоянию на 2018 год задолжал дочке примерно 183 000 рублей.
Многие звезды эстрады тоже грешат уклонением от алиментов. Так, 55-летний Вадим Казаченко отказался признавать маленького Филиппа — сына от своей бывшей супруги Ольги. На всю Россию певец заявлял, что будет выплачивать алименты на мальчика, если ДНК-экспертиза подтвердит его отцовство.
Он действительно оказался отцом ребенка, но исполнять решение суда и платить алименты Филиппу и его маме Казаченко до сих пор не торопится.
В 2016 году героем громкого скандала стал другой певец — Александр Серов. Его внебрачная дочь Кристин Тиллер, также доказавшая свое родство с Серовым, потребовала у него 1 350 000 евро. Артист, воспитывающий родную дочь – Мишель, заявил, что не помнит мать этой девушки и признавать ее своей дочерью не будет.