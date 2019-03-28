Карди Би рассказала о своем прошлом: «Я накачивала мужчин наркотиками и грабила их»

В коротком ролике певица рассказала, что были времена, когда ей едва хватало денег на жизнь. Ей приходилось раздеваться за деньги и уединяться с мужчинами в мотелях, где она «накачивала их наркотиками и грабила». На такой шаг, по словам Карди Би, она шла ради элементарного выживания.

Оказалось, что видео с откровениями певицы было опубликовано еще три года назад, поэтому она обратилась к подписчикам в Instagram, желая предотвратить волну слухов и обвинений. «Я никогда не говорила, что я идеальна или пришла из идеального мира с образцовым прошлым. Я всегда была честна. Я — часть хип-хоп культуры, в которой вы можете откровенно рассказать, откуда вы родом и какие неправильные вещи совершали. Есть рэперы, которые прославляют насилие, убийство и грабёж, но я к ним не отношусь, потому что не горжусь своими поступками и чувствую ответственность. В условиях ограниченных возможностей мне приходилось делать нелёгкий выбор, и теперь я благодарна судьбе за то, что смогла выкарабкаться. Не всем женщинам так повезло. Что бы я ни делала, я делала это ради выживания. Это моё прошлое, которое я не могу изменить», — написала звезда.