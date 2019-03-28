Потрясающий гала-вечер: 25-летняя эстонская дива делает погоду в Голливдуе!
Живущая в США эстонская красавица Мэрилин Нау (25) провела в Голливуде благотворительный вечер Babes In Toyland. Многие знаменитости прошли в тот вечер по красной дорожке, пишет Elu24.ee.
В более раннем интервью Мэрилин объясняла, что Babes In Toyland - это крупная ежегодная благотворительная организация, которая фокусируется на животных, которых спасли из тех мест, где с ними плохо обращались.
По словам Мэрилин, на таких мероприятиях присутствуют разные знаменитости: певцы и актеры, инфлюэнсеры, у которых миллионы подписчиков. Например, среди гостей были модели Playboy Бетани Джура, Кайндли Майерс и Клоэ Терей.