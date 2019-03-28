Чт, 28.03.2019
Восхитительно! Попа эстонской модели Дианы Хапровой взбудоражила эстонских мужчин СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Потрясающий гала-вечер: 25-летняя эстонская дива делает погоду в Голливдуе!

Потрясающий гала-вечер: 25-летняя эстонская дива делает погоду в Голливдуе!
Наши на красной дорожке!

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Мэрилин Нау на крсной дорожке

ФОТО: Merylin Nau/ Instagram Story

Живущая в США эстонская красавица Мэрилин Нау (25) провела в Голливуде благотворительный вечер Babes In Toyland. Многие знаменитости прошли в тот вечер по красной дорожке, пишет Elu24.ee.

В более раннем интервью Мэрилин объясняла, что Babes In Toyland - это крупная ежегодная благотворительная организация, которая фокусируется на животных, которых спасли из тех мест, где с ними плохо обращались.

По словам Мэрилин, на таких мероприятиях присутствуют разные знаменитости: певцы и актеры, инфлюэнсеры, у которых миллионы подписчиков. Например, среди гостей были модели Playboy Бетани Джура, Кайндли Майерс и Клоэ Терей.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ