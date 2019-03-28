Чт, 28.03.2019
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  • Какие ножки! 40-летняя Николь Шерзингер показала, что и в свитере можно быть чертовски сексуальной!

Какие ножки! 40-летняя Николь Шерзингер показала, что и в свитере можно быть чертовски сексуальной!

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Певица покорила поклонников великолепным образом.

Николь Шерзингер можно смело назвать одной из самых ярких певиц современности. Уже много лет она радует поклонников не только хитами, но и своей эффектной внешностью, которую умело подчеркивает с помощью стильных нарядов. Активные тренировки помогают Николь держать свою фигуру в идеальном состоянии, и позволяют ей носить одежду самых необычных и октровенных форм.

Недавно в Сети появилась одна из последних фотосессий певицы, которая была проведена в частных апартаментах в Нью-Йорке. На фото певица позирует в шерстяном свитере и туфлях на высокой шпильке. 

Смотри фото!

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