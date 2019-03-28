Персонал ее недолюбливает: самые обидные прозвища Меган Маркл

Как персонал дворца называет жену принца Гарри?
В сети уже не раз появлялись новости о том, что персонал недолюбливает Меган Маркл, а причиной всему – ее чрезмерная требовательность. Если верить информации источников, герцогиня может смело раздавать указания в 5 утра, не интересуясь, что ее помощники отдыхают в это время, пишет Viva. Также инсайдеры сообщили, что некоторые сотрудники уволились, ведь просто-напросто не вынесли скверного характера супруги принца Гарри.
Теперь же стали известны новые прозвища, которыми персонал называет Меган между собой. Один из них — Me-gain, что в переводе означает "я получаю". Кроме этого прозвища, у Меган есть и другие – "ураган Меган" и "герцогиня сложная". К слову, даже сам принц Чарльз отметил, что у супруги его сына сильный характер, и дал ей прозвище вольфрам (химический металл).