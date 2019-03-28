Больше фото! Невеста Криштиану Роналду в очередной раз доказала, что он — счастливчик!
Пока лидер сборной Португалии Криштиану Роналду негодует относительно результатов своей сборной во время отбора на ЕВРО-2020 его девушка Джорджина Родригес снялась в сексуальной фотосессии для бренда нижнего белья, пишет footballua.tv.
Избранница одного из лучших игроков современности часто сотрудничает с разными брендами, но только сейчас она стала лицом одного из них.
На своей странице она выложила видео и фото со сьемок. Буквально за сутки ее оценили около 1.5 миллионов человек.
Смотри галерею!