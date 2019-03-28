Чт, 28.03.2019
Задание по обществоведению повергло родителей Эстонии в шок СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Больше фото! Невеста Криштиану Роналду в очередной раз доказала, что он — счастливчик!

Больше фото! Невеста Криштиану Роналду в очередной раз доказала, что он — счастливчик!
ФОТО!

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Пока лидер сборной Португалии Криштиану Роналду негодует относительно результатов своей сборной во время отбора на ЕВРО-2020 его девушка Джорджина Родригес снялась в сексуальной фотосессии для бренда нижнего белья, пишет footballua.tv.

Избранница одного из лучших игроков современности часто сотрудничает с разными брендами, но только сейчас она стала лицом одного из них.

На своей странице она выложила видео и фото со сьемок. Буквально за сутки ее оценили около 1.5 миллионов человек.

Смотри галерею!

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ