Съешь сладкого! Исхудавшая Курникова поразила соцсети
Анна Курникова продолжает зажигать в сети — на этот раз она выложила видео, в котором танцует на столе в одном купальнике и на высоких шпильках. Свой танец на столе Курникова выложила следом после плясок в красном платье с огромным вырезом — этот ролик собрал почти полмиллиона просмотров, констатирует 5-tv.ru.
Чуть более года назад Курникова родила двух близнецов от Энрике Иглесиаса — пользователи отметили, что Анна выглядит отлично, а для некоторые даже назвали ее слишком худой.
«Извини, но тебе нужно поесть сладкого. Это совсем не сексуально», - написал один из пользователей, другие тоже советуют Анне есть побольше