Съешь сладкого! Исхудавшая Курникова поразила соцсети

Анна Курникова продолжает зажигать в сети — на этот раз она выложила видео, в котором танцует на столе в одном купальнике и на высоких шпильках. Свой танец на столе Курникова выложила следом после плясок в красном платье с огромным вырезом — этот ролик собрал почти полмиллиона просмотров, констатирует 5-tv.ru.