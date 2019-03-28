Чт, 28.03.2019
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  • Съешь сладкого! Исхудавшая Курникова поразила соцсети

Съешь сладкого! Исхудавшая Курникова поразила соцсети
Спортсменка танцует на столе в бикини и на шпильках!

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Анна Курникова

ФОТО: Freeman / UK Press/Press Association Images

Анна Курникова продолжает зажигать в сети — на этот раз она выложила видео, в котором танцует на столе в одном купальнике и на высоких шпильках. Свой танец на столе Курникова выложила следом после плясок в красном платье с огромным вырезом — этот ролик собрал почти полмиллиона просмотров, констатирует 5-tv.ru.

Чуть более года назад Курникова родила двух близнецов от Энрике Иглесиаса — пользователи отметили, что Анна выглядит отлично, а для некоторые даже назвали ее слишком худой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❤️🤡❤️

Публикация от 🐾 Anna 🎈Аня (@annakournikova)

«Извини, но тебе нужно поесть сладкого. Это совсем не сексуально», - написал один из пользователей, другие тоже советуют Анне есть побольше

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