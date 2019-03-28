Священники случайно использовали фото порнозвезд в листовке о семейных ценностях

Сама по себе история, случившаяся в провинции Понтеведра, Испания, очень проста и типична: два священника решили создать очередную листовку для своих прихожан. Сделали все как положено: написали текст, нашли фото в Интернете, распечатали и разослали 1300 людям. Но один из читателей опознал людей на фото и, сами понимаете, изрядно удивился.

Но падре Антонио и Вентура встретили конфуз стойко и невозмутимо. Они признались, что никогда не слышали о таких актёрах, как Джонни Синс и Джейден Джеймс. Это и неудивительно, ведь вряд ли люди их статуса смотрят подобные фильмы. Но маленькая церковь мгновенно стала популярна и попала на передовицы местных газет.

Этот забавный случай может дать некоторым людям ещё один шанс позлорадствовать по поводу нашей церкви. Но главное, что 1300 человек всё-таки прочитали эту листовку,

- говорит Вентура Мартинез.