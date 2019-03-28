Настасья Самбурская опубликовала фото в подгузнике

Настастья Самбурская не только популярная актриса, но и блогер. Ее страница в Инстаграме насчитывает 10 миллионов подписчиков. Внушительную аудиторию девушка часто радует публикациями, но в своем особенном стиле, пишет СтарХит.
Еще вчера Настасья Самбурская испугала фанатов изувеченным лицом. На снимке актриса показала следы побоев на носу и ссадины на шее. «Настоящий приревновал к будущему», — подписала звезда. Оказалось, что это очередная шутка от эпатажной знаменитости. Девушка просто решила поэкспериментировать с гримом.
На это раз звезда сериала «Универ» решила добавить пикантности в микроблог. Актриса сфотографировала себя полуобнаженной, оголив спину и ноги. Однако вместо откровенных нарядов, поклонники увидели на актрисе подгузник для взрослых. Снимок Настасья сделала в больничной палате, где проводятся съемки нового проекта.
«Мне в ленте не хватает фото в сексуальном нижнем белье. Можете меня ругать, но я всегда буду ржать, до глубокой старости. Так, знаете ли, жить проще», — шутливо написала Самбурская.
Поклонники оценили юмор артистки и поспешили оставить ей комплименты. «Пока другие вас не раскритиковали, скажу, что вы веселый и позитивный человек», «Ваш юмор это не что. Самоирония не каждому дана», «Как всегда восхитительна и на высоте. Очень люблю ваше творчество, всегда интересно наблюдать за ролью, которую вы играете», — поделились подписчики. Другие негативно отнеслись к шутке, посчитав, что Настасья смеется над старостью, а не над собой. «Почему-то не смешно. Памперсы приходится носить стареньким, больным или людям с проблемами, а ваше фото, как насмешка», «Если бы Настенька ухаживала за больным родным человеком, думаю было бы не так смешно», «Не до смеха будет, когда в реальности придется их надеть», — отметили фолловеры.
К слову, читать критику в свой адрес Самбурская давно привыкла. В Инстаграме актриса завела даже отдельную рубрику «Доска позора», в которой публикует нелицеприятные комментарии со снимком автора. «Они не просят удалять свои фото, — рассказала актриса. — Но им начинают высказывать «личное мнение» на их странице. Они не выдерживают критики в свой адрес, меняют ник или закрывают свои страницы». Правда, некоторые поклонники уверены, что люди сами не прочь оказаться во внимании звезды и специально пишут оскорбления.