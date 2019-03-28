Знаки Зодиака, которые обладают «разрушительным потенциалом»

Первое место в «рейтинге» занимают Скорпионы.

Над ними властвует Плутон, стихия – Вода. Плутон ассоциируется со смертью, потусторонним миром, хаосом и деструкцией, водная стихия – с непредсказуемостью, резкими колебаниями от спокойствия до шторма.

В обычном состоянии Скорпионы – многогранные уравновешенные личности. Но любые попытки оскорбить чувство собственного достоинства или нарушить планы Скорпионов закончатся плачевно для обидчиков: вы сможете сполна почувствовать всю изощренность их мести. Взывать к жалости или прощению бесполезно: попытки манипуляций Скорпионы подавляют на корню.

На второй позиции – Овны.

Планета – Марс, стихия – Огонь. Овны – самые непримиримые, поскольку планета Марс носит имя бога войны. Они ярко выражают свои чувства, горды и вспыльчивы, умеют настоять на своем.

В случае нарушения их границ кем-то наказание следует незамедлительно: в их случае месть – явно не то блюдо, которое подается холодным. Некоторым Овны кажутся более опасными, чем Скорпионы, из-за открытого проявления враждебности, но вторые – более хитрые, и их реальные намерения сложно предугадать.

И замыкают тройку Козероги.

Их планета-попечитель – Сатурн, стихия – Земля. Это способствует холодному и обособленному поведению, «приземленным» интересам и расчетливости.

Они практически никому не доверяют, что вызывает сложности в налаживании дружеских и любовных контактов.

В связи с высоким эмоциональным самоконтролем открытые конфликты с Козерогами довольно редки.

Однако, получив власть, представители данного знака с большой вероятностью проявят диктаторские замашки, контролируя каждый шаг своих подчиненных. А чрезмерное стремление к приумножению богатства – частая причина скупости Козерогов.

Как же взаимодействовать с этими знаками?

• Вести себя вежливо и уважительно, без предвзятости – как с любыми другими людьми.

• Проявлять осторожность – не «изливать душу» и не доверять сотрудничеству в важных делах, если уже были замечены типичные негативные модели поведения.

• Уметь постоять за себя в случае конфликта – даже люди самых «взрывоопасных» знаков не всемогущи, и им можно дать отпор.

Что делать, если в характеристиках узнали себя?