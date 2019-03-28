Знаки Зодиака, которые обладают «разрушительным потенциалом»
Астрологами замечено, что положение звезд и планеты-покровители наделяют людей определенными чертами – как позитивными, так и негативными.
Конечно, нельзя обвинять в плохих поступках некоторых личностей исключительно небесные тела – человек сам отвечает за свое поведение. Как только он перестает контролировать себя и поддается своей «темной стороне», сразу же обнаруживаются пороки, типичные для представителей того или иного зодиакального знака, пишет Belnovosti.by.
На оby.сновании многолетних наблюдений был составлен своеобразный «рейтинг» самых опасных знаков – тех, от которых стоит ожидать неприятностей в первую очередь.
Первое место в «рейтинге» занимают Скорпионы.
Над ними властвует Плутон, стихия – Вода. Плутон ассоциируется со смертью, потусторонним миром, хаосом и деструкцией, водная стихия – с непредсказуемостью, резкими колебаниями от спокойствия до шторма.
В обычном состоянии Скорпионы – многогранные уравновешенные личности. Но любые попытки оскорбить чувство собственного достоинства или нарушить планы Скорпионов закончатся плачевно для обидчиков: вы сможете сполна почувствовать всю изощренность их мести. Взывать к жалости или прощению бесполезно: попытки манипуляций Скорпионы подавляют на корню.
На второй позиции – Овны.
Планета – Марс, стихия – Огонь. Овны – самые непримиримые, поскольку планета Марс носит имя бога войны. Они ярко выражают свои чувства, горды и вспыльчивы, умеют настоять на своем.
В случае нарушения их границ кем-то наказание следует незамедлительно: в их случае месть – явно не то блюдо, которое подается холодным. Некоторым Овны кажутся более опасными, чем Скорпионы, из-за открытого проявления враждебности, но вторые – более хитрые, и их реальные намерения сложно предугадать.
И замыкают тройку Козероги.
Их планета-попечитель – Сатурн, стихия – Земля. Это способствует холодному и обособленному поведению, «приземленным» интересам и расчетливости.
Они практически никому не доверяют, что вызывает сложности в налаживании дружеских и любовных контактов.
В связи с высоким эмоциональным самоконтролем открытые конфликты с Козерогами довольно редки.
Однако, получив власть, представители данного знака с большой вероятностью проявят диктаторские замашки, контролируя каждый шаг своих подчиненных. А чрезмерное стремление к приумножению богатства – частая причина скупости Козерогов.
Как же взаимодействовать с этими знаками?
• Вести себя вежливо и уважительно, без предвзятости – как с любыми другими людьми.
• Проявлять осторожность – не «изливать душу» и не доверять сотрудничеству в важных делах, если уже были замечены типичные негативные модели поведения.
• Уметь постоять за себя в случае конфликта – даже люди самых «взрывоопасных» знаков не всемогущи, и им можно дать отпор.
Что делать, если в характеристиках узнали себя?
Нужно лишь контролировать себя и менять привычный сценарий. Только тщательная работа над собой покажет, кто сильнее – человеческая воля или воздействие знака Зодиака.