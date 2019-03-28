Не верь глазам своим: в Сеть попал снимок располневшей Анны Семенович
Поклонники певицы Анны Семенович прислали журналистам снимок звезды, где она сама на себя не похожа, сообщает Teleprogramma.pro. На фотографии 39-летняя исполнительница весит, кажется, не меньше ста килограммов. Снимок артистки сделан в подъезде дома.
На певице спортивный костюм и удобная обувь. Не исключено, что артистку сфотографировали, когда она возвращалась домой из спортзала, где сгоняла лишние килограммы, сообщает «Комсомольская правда».
Или же Семенович снимается в одном из юмористических шоу, подробностями которого поделится позже? На ее странице в Instagram все снимки демонстрируют исключительно стройную фигуру. На одном из последних она танцует около бассейна и призывает всех нырять, как это делает она. На другом она сидит за столом и рассказывает, что приступает к написанию книги. Звезда, судя по всему, решила стать еще и писательницей.