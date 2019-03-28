Чт, 28.03.2019
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  • Не верь глазам своим: в Сеть попал снимок располневшей Анны Семенович

Не верь глазам своим: в Сеть попал снимок располневшей Анны Семенович
Или это розыгрыш?

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Анна Семенович

ФОТО: Instagram

Поклонники певицы Анны Семенович прислали журналистам снимок звезды, где она сама на себя не похожа, сообщает Teleprogramma.pro. На фотографии 39-летняя исполнительница весит, кажется, не меньше ста килограммов. Снимок артистки сделан в подъезде дома.

На певице спортивный костюм и удобная обувь. Не исключено, что артистку сфотографировали, когда она возвращалась домой из спортзала, где сгоняла лишние килограммы, сообщает «Комсомольская правда».

Анна Семенович

ФОТО: Instagram

Или же Семенович снимается в одном из юмористических шоу, подробностями которого поделится позже? На ее странице в Instagram все снимки демонстрируют исключительно стройную фигуру. На одном из последних она танцует около бассейна и призывает всех нырять, как это делает она. На другом она сидит за столом и рассказывает, что приступает к написанию книги. Звезда, судя по всему, решила стать еще и писательницей.

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