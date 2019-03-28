Чт, 28.03.2019
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  • Умопомрачительные формы! Эстонская телезвезда позирует в сексуальнейшем бикини

Умопомрачительные формы! Эстонская телезвезда позирует в сексуальнейшем бикини

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Хелен Адамсон

ФОТО: Instagram

Певица и телезвезда Хелен Адамсон (32) наслаждается отпуском в Абу-Даби и не забывает радовать пользователей соцсетей восхитительными снимками, пишет Elu24.ee.

Хелен Адамсон в Абу-Даби

ФОТО: Instagram

«Потрясающе, я наконец научилась чувствовать моменты, когда моя душа счастлива! Сейчас как раз такое время», - пишет Хелен в своем Instagram.

Хелен Адамсон

ФОТО: Instagram

Хелен также отметила в одном из своих постов, что ошибалась, полагая, будто путешествовать в Арабские Эмираты можно только тогда, когда у тебя много денег на банковском счету. И теперь Хелен счастлива, что удалось осуществить свою мечту.

Хелен Адамсон

Instagram

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