Умопомрачительные формы! Эстонская телезвезда позирует в сексуальнейшем бикини

Певица и телезвезда Хелен Адамсон (32) наслаждается отпуском в Абу-Даби и не забывает радовать пользователей соцсетей восхитительными снимками, пишет Elu24.ee.
«Потрясающе, я наконец научилась чувствовать моменты, когда моя душа счастлива! Сейчас как раз такое время», - пишет Хелен в своем Instagram.
Хелен также отметила в одном из своих постов, что ошибалась, полагая, будто путешествовать в Арабские Эмираты можно только тогда, когда у тебя много денег на банковском счету. И теперь Хелен счастлива, что удалось осуществить свою мечту.
Хелен Адамсон