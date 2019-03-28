Екатерина Волкова рассказала о попытке суицида
Звезда сериала «Воронины» вот уже девять лет замужем за танцором Андрем Карповым. Однако, чтобы сохранить брак, актрисе пришлось смириться с ревностью и непростым характером любимого, пишет «СтарХит».
Екатерина Волкова вышла замуж за танцора Андрея Карпова в апреле 2010 года. Перед тем как узаконить свои отношения, влюбленные встречались год. С первой же минуты знакомства между ними возникла «химия», но они долго не решались заговорить друг с другом. «Как потом выяснилось, Андрей давно хотел меня куда-то позвать, но кафе или кино казались ему банальными вариантами. В итоге он пригласил меня к себе на урок танца», — вспоминает актриса.
По словам Волковой, будущий супруг сразу заявил о серьезных намерениях. Несмотря на то что Андрей младше актрисы на пять лет, он произвел на нее впечатление сильного и ответственного мужчины. «Казалось, это очередной флирт — весна, романтика. Но со временем я все больше и больше убеждалась, что на Андрея можно положиться», — отмечает Екатерина.
Однако уверенность танцора в своих чувствах вскоре стала угасать, а накануне свадьбы Екатерина уличила жениха в измене. Волкова приняла решение расстаться с неверным мужчиной, ведь до романа с ним она уже переживала предательство, но все же нашла в себе силы простить его.
Впрочем, и Андрей оказался страстным ревнивцем. Когда он увидел обнаженную фотосессию Екатерины, между ними произошла ссора. «Он упрекал: «Ты меня унизила перед всеми моими друзьями, выставила себя голой!» Он и так ревнивый, а тогда это увеличилось многократно», — вспоминает звезда.
Сейчас кризисы в семье Екатерины и Андрея миновали. Супруги растят дочь Елизавету и готовятся отметить оловянную свадьбу в Париже.