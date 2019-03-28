Екатерина Волкова рассказала о попытке суицида

Впрочем, и Андрей оказался страстным ревнивцем. Когда он увидел обнаженную фотосессию Екатерины, между ними произошла ссора. «Он упрекал: «Ты меня унизила перед всеми моими друзьями, выставила себя голой!» Он и так ревнивый, а тогда это увеличилось многократно», — вспоминает звезда.

Сейчас кризисы в семье Екатерины и Андрея миновали. Супруги растят дочь Елизавету и готовятся отметить оловянную свадьбу в Париже.