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Екатерина Волкова рассказала о попытке суицида
Звезда сериала «Воронины» пыталась свести счеты с жизнью

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Актриса Екатерина Волкова

ФОТО: Instagram

Звезда сериала «Воронины» вот уже девять лет замужем за танцором Андрем Карповым. Однако, чтобы сохранить брак, актрисе пришлось смириться с ревностью и непростым характером любимого, пишет «СтарХит».

Екатерина Волкова вышла замуж за танцора Андрея Карпова в апреле 2010 года. Перед тем как узаконить свои отношения, влюбленные встречались год. С первой же минуты знакомства между ними возникла «химия», но они долго не решались заговорить друг с другом. «Как потом выяснилось, Андрей давно хотел меня куда-то позвать, но кафе или кино казались ему банальными вариантами. В итоге он пригласил меня к себе на урок танца», — вспоминает актриса.

По словам Волковой, будущий супруг сразу заявил о серьезных намерениях. Несмотря на то что Андрей младше актрисы на пять лет, он произвел на нее впечатление сильного и ответственного мужчины. «Казалось, это очередной флирт — весна, романтика. Но со временем я все больше и больше убеждалась, что на Андрея можно положиться», — отмечает Екатерина.

Однако уверенность танцора в своих чувствах вскоре стала угасать, а накануне свадьбы Екатерина уличила жениха в измене. Волкова приняла решение расстаться с неверным мужчиной, ведь до романа с ним она уже переживала предательство, но все же нашла в себе силы простить его.

«У нас был перерыв, когда Андрей вспомнил свою первую любовь и начались его метания», — признается актриса.
 
В 2013 году Карпов участвовал в телепроекте «Танцы со звездами», где его партнершей была звезда сериала «Кухня» Елена Подкаминская. Волкова жаловалась, что он слишком много времени проводит с другой и снова подозревала его в неверности. По словам актрисы, тогда она чуть не покончила с собой из-за ревности. «Страшное для меня время, мучительное. Но все прошло. И могу сказать точно: кризисы, которые мы переживаем, только укрепляют отношения. Так что в итоге — все в плюс. Пересматриваешь свои взгляды, понимаешь, что ты могла потерять. И стараешься в будущем не совершать таких ошибок», — говорит звезда.

Впрочем, и Андрей оказался страстным ревнивцем. Когда он увидел обнаженную фотосессию Екатерины, между ними произошла ссора. «Он упрекал: «Ты меня унизила перед всеми моими друзьями, выставила себя голой!» Он и так ревнивый, а тогда это увеличилось многократно», — вспоминает звезда.

Сейчас кризисы в семье Екатерины и Андрея миновали. Супруги растят дочь Елизавету и готовятся отметить оловянную свадьбу в Париже.

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