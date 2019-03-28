Дана Борисова: «После реабилитации я была сексоголиком»
Дана Борисова призналась, что, исключив наркотики из жизни, она попыталась заменить зависимость сексуальными утехами. От интимных экспериментов звезда отказалась уже через три месяца, и сейчас она одинока, пишет «СтарХит».
Два года назад поклонники впервые узнали о наркотической зависимости Даны Борисовой. После длительного курса реабилитации телеведущей удалось отказаться от запрещенных препаратов, однако про период восстановления она не любит вспоминать до сих пор. Причина тому — сексоголизм, с которым Дана столкнулась после возвращения из Таиланда.
По словам 42-летней телеведущей, бывшие зависимые часто находят новый источник для получения удовольствия. Кто-то отдает предпочтение игромании, а кто-то становится шопоголиком. Дане после длительного лечения пришлось бороться с чрезмерной похотливостью.
Сейчас телеведущая часто приходит в специальные центры поддержки, общаясь с такими же зависимыми. Мероприятия для бывших наркоманов Дана планирует посещать еще несколько лет, чтобы окончательно избавиться от пагубной склонности. Однако телеведущая и не предполагала, что ее лечение окажется причиной для ссор с дочерью Полиной. «У нее сейчас очень сложный возраст, а еще ей не нравится, что я хожу на встречи для бывших зависимых. Она не в восторге, что все мои друзья — люди, которые завязали с употреблением. Ей стыдно, она говорит: «ты же не наркоманка, зачем ты с ними возишься?» А мне это нужно», — рассказала Борисова.
Звезда старается наладить хорошие отношения с наследницей, но при этом проявляет строгость в воспитании 12-летней Полины. А вот с собственной мамой Дана наконец-то смогла найти общий язык. Ранее телеведущая обвиняла родительницу в том, что именно она рассказала о ее зависимости на телевидении. Теперь же Борисова благодарна родственнице.
Дана Борисова с Полиной