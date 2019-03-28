Чт, 28.03.2019
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Дана Борисова: «После реабилитации я была сексоголиком»
Она сама бросалась на мужчин!

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Дана Борисова

ФОТО: Instagram

Дана Борисова призналась, что, исключив наркотики из жизни, она попыталась заменить зависимость сексуальными утехами. От интимных экспериментов звезда отказалась уже через три месяца, и сейчас она одинока, пишет «СтарХит».

Два года назад поклонники впервые узнали о наркотической зависимости Даны Борисовой. После длительного курса реабилитации телеведущей удалось отказаться от запрещенных препаратов, однако про период восстановления она не любит вспоминать до сих пор. Причина тому — сексоголизм, с которым Дана столкнулась после возвращения из Таиланда.

По словам 42-летней телеведущей, бывшие зависимые часто находят новый источник для получения удовольствия. Кто-то отдает предпочтение игромании, а кто-то становится шопоголиком. Дане после длительного лечения пришлось бороться с чрезмерной похотливостью.

«Я бросалась на мужчин. Сексоголизм продлился три месяца, а потом мой врач посадил меня на таблетки. Всякое разное было. Стыдно вспомнить», — заявила Борисова.

Сейчас телеведущая часто приходит в специальные центры поддержки, общаясь с такими же зависимыми. Мероприятия для бывших наркоманов Дана планирует посещать еще несколько лет, чтобы окончательно избавиться от пагубной склонности. Однако телеведущая и не предполагала, что ее лечение окажется причиной для ссор с дочерью Полиной. «У нее сейчас очень сложный возраст, а еще ей не нравится, что я хожу на встречи для бывших зависимых. Она не в восторге, что все мои друзья — люди, которые завязали с употреблением. Ей стыдно, она говорит: «ты же не наркоманка, зачем ты с ними возишься?» А мне это нужно», — рассказала Борисова.

Звезда старается наладить хорошие отношения с наследницей, но при этом проявляет строгость в воспитании 12-летней Полины. А вот с собственной мамой Дана наконец-то смогла найти общий язык. Ранее телеведущая обвиняла родительницу в том, что именно она рассказала о ее зависимости на телевидении. Теперь же Борисова благодарна родственнице.

Дана Борисова с Полиной

Instagram

«Наступил момент, когда мы просто почувствовали необходимость в общении. Начали переписываться, сейчас каждый день шлем друг другу сообщения. Я маме деньги отправляю в Крым, а она мне всякие подарочки», — призналась Дана.
 

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