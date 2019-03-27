Ср, 27.03.2019
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Умер российский летчик-космонавт Валерий Быковский
Он трижды побывал в космосе

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Космос. Иллюстративное фото

ФОТО: PantherMedia / Scanpix

Валерий Быковский совершил три полtта в космос, их общая продолжительность — 20 суток 17 часов 47 минут и 21 секунда, пишет Life.ru.

Он является единственным из космонавтов, летавших на КК «Восток» или «Восход», кто совершил три космических полета.

Легендарный космонавт первого набора космонавтов, дважды Герой СССР Валерий Быковский скончался на 85-м году жизни. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщили в Испытательном центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.

Подробности случившегося не приводятся

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