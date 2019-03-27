Британский профессор создал беспохмельный спирт
Команда ученых под руководством профессора Дэвида Натта заявила о создании синтетического спирта Alcarelle, который позволяет опьянеть без негативных последствий вроде интоксикации. Беспохмельный алкоголь на основе этого вещества появится в продаже в ближайшие пять лет, пишет Life.ru со ссылкой на The Guardian.
Натт начал разработку формулы беспохмельного алкоголя еще в 1983 году. Как психиатр, он часто сталкивался с людьми, которым алкоголь разрушил жизнь. После таких историй профессор и решил начать свои исследования.
Британские ученые отмечают, что на рецепторы мозга новый напиток будет действовать точно так же, как традиционный алкоголь.
Не забывайте. что употребление алкоголя вредит вашему здоровью!