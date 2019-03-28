Бывший муж Пугачевой: «Давал взятку врачам, чтобы пристроить ее в клинику»
Известный российский кинорежиссер Александр Стефанович рассказал в одном из интервью о разводе с Аллой Пугачевой. Деятель киноиндустрии не без ностальгии вспоминает время, когда они были парой, пишет Dni24.com.
Режиссер сообщил об одном забавном случае, связанным с похудением известной исполнительницы. По словам Стефановича, Алла Пугачева много курила, хотя пыталась бороться с этим пристрастием. Она обращалась к супругу, чтобы он забирал у нее сигареты. В этот период «женщина, которая поет» набирала лишние килограммы. Муж заботился о певице и перед серьезными мероприятиями отправлял жену в Институт курортологии, где звезда снова становилась стройнее с помощью диет и препаратов.
«Чтобы привести ее в форму перед важными съемками или выступлениями, я ее клал в Институт курортологии на Новом Арбате. И там довольно успешно боролись с помощью диеты и физиотерапии с лишним весом, она сразу же приходила в форму. Ей там препараты давали, они стабилизировали ее вес. То на две недели помещал Аллу туда, а то и месяц она там лежала. В среднем теряла около 10 кило. Там хороший институт был, лечились разные партийные шишки. Правда, они лечились бесплатно, а я давал каждый раз взятку, чтобы Аллу туда пристроить», — говорит Стефанович.
Бывший супруг Примадонны рассказал журналистам, что все эти «процедуры» Алла Пугачева «припомнила» избраннику, когда они разводились. Судья предложила паре помириться, ведь для расторжения брака необходимо указать серьезные основания. На это звезда возмущенно заявила: «Какие основания? Он надо мной издевался». Исполнительница объяснила, что «издевательства» проявлялись в том, что Стефанович «заставлял» ее худеть.