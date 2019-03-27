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Эвелин Ильвес: трансжиры остались в прошлом, двигаемся дальше
Экс-первая леди озабочена качеством продуктов в ЕС

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Эвелин Ильвес собирается в Европарламент от Партии зеленых

ФОТО: Eero Vabamägi

Эвелин Ильвес будет баллотироваться в Европарламент на предстоящих выборах от Партии зеленых, пишет Elu24.ee. Она объяснила причины своего выбора партии в социальной сети Facebook.

Это довольно длинный пост, смысл которого сводится к следующему. Эвелин очень обеспокоена качеством продуктов, которые продаются в наших магазинах, а именно - их составом, количеством всевозможных добавок, о вреде которых не каждый знает.

«Я всю свою жизнь занимаюсь вопросами здоровья, - пишет Эвелин, - и знаю, что осведомленность населения можно повысить». Она отмечает, что, например, чтение состава продукта на этикетках - это директива Евросоюза, но мы совсем ничего не можем прочесть об остатках сельскохозяйственных ядов.

Эвелин уверена, что еда и здоровье нации неразрывно связаны между собой и считает, что, будучи депутатом Европарлемента, сможет работать над улучшением качества жизни жителей Эстонии, а также способствовать развитию малого эстонского предпринимательства. Она отметила также, что досконально прочитала программы всех партий и выбрала «зеленых», потому что они близки ей по образу мыслей, и все больше и больше людей подключается к этому движению, которое заботится о нашем будущем.

Экс-первая леди призывает народ Эстонии сделать историческое решение и впервые отправить «зеленого» кандидата в Европейский парламент.

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