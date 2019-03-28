Саша Савельева впервые стала матерью
Саша Савельева и ее супруг Кирилл Сафонов стали родителями — певица родила сына. Звездная пара пока не комментирует радостное событие. Однако в СМИ уже появились первые подробности.
Сегодня стало известно, что солистка группы «Фабрика» родила сына. Мальчик появился на свет в одном из элитных московских роддомов, однако других деталей счастливого события пока нет. Комментировать пополнение в семье ни Александра, ни ее супруг Кирилл Сафонов не стали. В пиар-службе продюсерского центра Игоря Матвиенко «СтарХиту» сообщили, что сама артистка просила не давать комментариев.
Новорожденный малыш стал первым общим ребенком супругов, которые прожили в браке уже восемь лет, но лишь сейчас смогли стать родителями. Актер также воспитывает взрослую дочь от первого брака, которая живет в США.
Незадолго до родов Александра начала приготовления к долгожданному событию. Дизайнер, помогающая Савельевой в оформлении квартиры, проговорилась, что они выбирали обои для детской.