Саша Савельева впервые стала матерью

Незадолго до родов Александра начала приготовления к долгожданному событию. Дизайнер, помогающая Савельевой в оформлении квартиры, проговорилась, что они выбирали обои для детской.

«Выбираем обои вместе с Сашей. Пока этот этап оказался самым сложным для нас. Но мы единогласно сошлись на зайцах для детской», — сообщила дизайнер.