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Саша Савельева впервые стала матерью
Узнай, кого родила певица

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Кирилл Сафонов и Саша Савельева стали родителями

ФОТО: Instagram

Саша Савельева и ее супруг Кирилл Сафонов стали родителями — певица родила сына. Звездная пара пока не комментирует радостное событие. Однако в СМИ уже появились первые подробности.

Сегодня стало известно, что солистка группы «Фабрика» родила сына. Мальчик появился на свет в одном из элитных московских роддомов, однако других деталей счастливого события пока нет. Комментировать пополнение в семье ни Александра, ни ее супруг Кирилл Сафонов не стали. В пиар-службе продюсерского центра Игоря Матвиенко «СтарХиту» сообщили, что сама артистка просила не давать комментариев.

Новорожденный малыш стал первым общим ребенком супругов, которые прожили в браке уже восемь лет, но лишь сейчас смогли стать родителями. Актер также воспитывает взрослую дочь от первого брака, которая живет в США.

«Это огромное счастье! Для Кирилла это второй ребенок, для Саши — первый. Уверена, что это событие еще больше сплотит и без того крепкую семью. Желаю молодым родителям крепкого здоровья, а маме и малышу — сладких ночей», — сказала «СтарХиту» Елена Кулецкая.

Незадолго до родов Александра начала приготовления к долгожданному событию. Дизайнер, помогающая Савельевой в оформлении квартиры, проговорилась, что они выбирали обои для детской.

«Выбираем обои вместе с Сашей. Пока этот этап оказался самым сложным для нас. Но мы единогласно сошлись на зайцах для детской», — сообщила дизайнер.

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