Ольгу Бузову заметили с мужчиной в Испании
Несколько дней назад телезвезда улетела с матерью в Барселону. Ольга Бузова подарила Ирине Александровне поездку на день рождения. Однако туристы заметили артистку еще и в компании незнакомого мужчины.
Личная жизнь Ольги Бузовой вызывает немало сплетен. 33-летней телеведущей то и дело приписывают романы. Недавно Бузова вместе с матерью улетела в Барселону, чтобы отметить день рождения родительницы. «Самое главное для меня, чтобы ты была здорова и счастлива», — делилась эмоциями артистка.
В Instagram ведущая «ДОМа-2» делилась кадрами из поездки, однако скрыла тот факт, что по ту сторону объектива находится не только Ирина Александровна, но и мужчина. В распоряжении «СтарХита» оказались фотографии, на которых Оля мило болтает с накачанным парнем. На снимке также можно заметить, что незнакомец пришел не с пустыми руками — на столе лежит букет цветов.