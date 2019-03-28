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Ольгу Бузову заметили с мужчиной в Испании
Новый возлюбленный?

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Ольга Бузова

ФОТО: Instagram

Несколько дней назад телезвезда улетела с матерью в Барселону. Ольга Бузова подарила Ирине Александровне поездку на день рождения. Однако туристы заметили артистку еще и в компании незнакомого мужчины.

Личная жизнь Ольги Бузовой вызывает немало сплетен. 33-летней телеведущей то и дело приписывают романы. Недавно Бузова вместе с матерью улетела в Барселону, чтобы отметить день рождения родительницы. «Самое главное для меня, чтобы ты была здорова и счастлива», — делилась эмоциями артистка.

В Instagram ведущая «ДОМа-2» делилась кадрами из поездки, однако скрыла тот факт, что по ту сторону объектива находится не только Ирина Александровна, но и мужчина. В распоряжении «СтарХита» оказались фотографии, на которых Оля мило болтает с накачанным парнем. На снимке также можно заметить, что незнакомец пришел не с пустыми руками — на столе лежит букет цветов.

«Оля отдыхает с мамой, но у них есть персональный гид, который показывает им город. Вот на фото как раз он. Принес цветы, чтобы поздравить Ирину Александрову с днем рождения, — рассказал представитель звезды.
 
Недавно и сама Ольга рассказала о впечатлениях от экскурсии с гидом, которого они наняли с мамой в столице Каталонии. «Он показал мне такую Барселону, которую видит не каждый турист! Этот человек — испанская энциклопедия. Вы могли, наверное, в этом убедиться, смотря мои сторис. Даже по дороге в аэропорт Игорь успел мне еще кое-что рассказать и показать», — призналась Бузова.
 
Фотографии таинственного незнакомца можно посмотреть ЗДЕСЬ!
 

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