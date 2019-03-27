Алексей Панин объяснил, почему он делает уколы красоты
Известный актер считает, что в человеке все должно быть прекрасно. Особенно внешне, приводит его мнение Teleprogramma.pro.
Российский актер Алексей Панин опубликовал на своей страничке в социальной сети Instagram несколько постов, на которых ему делают некие омолаживающие процедуры. Оказалось, что популярный актер достаточно частый гость в салонах красоты. Он считает, что в человеке все должно быть прекрасно.
«Я – артист, и мы торгуем своим лицом. Как бы грубо это ни звучало», — заявил звезда фильма «Жмурки».