Ср, 27.03.2019
Страшное горе в семье Ольги Ивановой, после которого она ушла из политики СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Cмотри
  • Очевидцы сняли в небе загадочный объект: ВВС США сбиты с толку

Очевидцы сняли в небе загадочный объект: ВВС США сбиты с толку
НЛО снова летает над Землей?

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Такими ли будут инопланетяне?

ФОТО: Keith Srakocic/AP/Scanpix

Странный инцидент произошел в Анкоридже, Аляска. Что попало на камеру, до сих пор остается загадкой, интригует Life.ru.

18-летний Адонус Бау рассказал, как они с мамой вышли на парковку у дома и увидели в небе таинственный предмет, за которым, предположительно, тянулись две черные полоски дыма. Сбитые с толку очевидцы предположили, что это может быть метеорит, но сильно сомневались в этой версии. Также были озвучены догадки, что это самолет." Я думал, это метеорит или что-то в этом роде. Но на самом деле я никогда не видел ничего подобного", - говорит Адонус.

Так как ролик сняли неподалеку от базы ВВС США Эльмендорф-Ричардсон, ситуацию прокомментировали ее представители. Пресс-секретарь Эрин Итон заявила, что, несмотря на активность военных самолетов в этой области, странный предмет не имеет к ним никакого отношения. Чиновники из федерального авиационного управления тоже не добавили ясности. Они согласились с тем, что это не воздушное судно. 

Питер Дэвидсон из Национального центра сообщений об НЛО считает, что это все же реактивный авиалайнер с конденсационным следом за ним. Но что же это было на самом деле, пока остается загадкой.

Что это? Пишите свои догадки в комментариях!

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ