Очевидцы сняли в небе загадочный объект: ВВС США сбиты с толку

Так как ролик сняли неподалеку от базы ВВС США Эльмендорф-Ричардсон, ситуацию прокомментировали ее представители. Пресс-секретарь Эрин Итон заявила, что, несмотря на активность военных самолетов в этой области, странный предмет не имеет к ним никакого отношения. Чиновники из федерального авиационного управления тоже не добавили ясности. Они согласились с тем, что это не воздушное судно.

Питер Дэвидсон из Национального центра сообщений об НЛО считает, что это все же реактивный авиалайнер с конденсационным следом за ним. Но что же это было на самом деле, пока остается загадкой.

Что это? Пишите свои догадки в комментариях!