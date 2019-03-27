Очевидцы сняли в небе загадочный объект: ВВС США сбиты с толку
Странный инцидент произошел в Анкоридже, Аляска. Что попало на камеру, до сих пор остается загадкой, интригует Life.ru.
18-летний Адонус Бау рассказал, как они с мамой вышли на парковку у дома и увидели в небе таинственный предмет, за которым, предположительно, тянулись две черные полоски дыма. Сбитые с толку очевидцы предположили, что это может быть метеорит, но сильно сомневались в этой версии. Также были озвучены догадки, что это самолет." Я думал, это метеорит или что-то в этом роде. Но на самом деле я никогда не видел ничего подобного", - говорит Адонус.
Так как ролик сняли неподалеку от базы ВВС США Эльмендорф-Ричардсон, ситуацию прокомментировали ее представители. Пресс-секретарь Эрин Итон заявила, что, несмотря на активность военных самолетов в этой области, странный предмет не имеет к ним никакого отношения. Чиновники из федерального авиационного управления тоже не добавили ясности. Они согласились с тем, что это не воздушное судно.
Питер Дэвидсон из Национального центра сообщений об НЛО считает, что это все же реактивный авиалайнер с конденсационным следом за ним. Но что же это было на самом деле, пока остается загадкой.
Что это? Пишите свои догадки в комментариях!