Как ведут себя пьяные мужчины разных знаков Зодиака

Овен

Пить с Овном очень сложно и опасно. Представитель этого знака Зодиака будет спаивать своего собеседника до того момента, пока он не начнет изливать ему душу или не пойдет искать приключений. А по Овну не так-то просто понять, насколько он пьян. Так что рядом с этим знаком пьется легко и много. При этом Овен не даст вам скучать и придумает развлекательную программу на целый вечер.

Наутро вы будете разочарованы своим похмельем и отсутствием такового у Овна. Также этот знак Зодиака становится более эмоциональным и громким, он может придумать тему для ссоры и стать инициатором драки, так как после выпивки его тянет на подвиги.

Телец

Мужчина будет пить до тех пор, пока может веселиться и самостоятельно передвигаться. Этот знак Зодиака не желает останавливаться и любит брать от жизни все. Дойдя до определенной кондиции, Телец становится упрямым, словно бык, и способен снести все на своем пути. В таком случае лучше оставить его в покое и отвести от возможной драки. А вообще Тельцы - те еще любители потанцевать и попеть.

Кстати, Телец. когда выпьет, становится более разговорчивым. Если вы давно хотели разговорить Тельца, попробуйте напоить его, но будьте готовы к тому, что он не остановится, пока не уснет. Пьяный Телец будет доказывать, что он трезв, даже если ему придется буквально ползти домой.

Близнецы

Если вы думали, что Близнецы много болтают, вы просто не видели пьяных Близнецов. Пьяный Близнец заменит вам целую компанию друзей и будет таскать вас с одного места на другое. Близнецы не привыкли пить сидя за столом, этот знак Зодиака будет часто менять обстановку.

Кроме того, Близнецы быстро пьянеют, так как берут на себя ответственность придумывать тосты и поднимать бокал за бокалом, развлекая публику. Наутро Близнецы винят в своем похмелье всех вокруг себя или же краснеют за все сказанное в пьяном состоянии. Обычно Близнецы либо устраивают шумную вечеринку с танцами и песнями, либо обсуждают всех своих знакомых и их недостатки.

Рак

Пьяный Рак будет жаловаться на жизнь и плакать или покажет всю свою сущность и будет удивлять своим безудержным поведением. Эмоциональный и чувствительный Рак быстро пьянеет и легко поддается влиянию других. Этот знак Зодиака будет веселиться, прикладываться к рюмке, вести себя раскрепощенно, а наутро жалеть о содеянном.

Многие Раки терзаются большими переживаниями после пьянки и клянутся себе в том, что это был последний раз. Застенчивые и закрытые в трезвом состоянии Раки, способны удивить излишней любвеобильностью, желанием развлекаться и истеричностью во время пьянки.

Лев

Пьяный Лев будет очень буйным, разговорчивым и активным. Этот знак не привык держать свое мнение при себе и во время пьянки будет говорить все, что думает, даже если его не спрашивают. Поведение пьяного Льва похоже на игру актера драматического театра. Если Лев гуляет, то гуляет на полную катушку.

Также Лев любит хвастаться и вести себя довольно глупо. Он станет громко орать, вести себя так, чтобы привлечь к себе как можно больше внимания. Многие мужчины- Львы, когда выпьют, стараются возвыситься на фоне других. Кстати, этот знак Зодиака вполне может стать организатором потасовки, так что ему пить опасно.

Дева

Каждая пьянка Девы проходит в три этапа. На первой стадии мужчина начинает со всеми брататься и вести дружеские беседы. Он будет пытаться познакомить друг с другом всех своих друзей и собрать шумную компанию. Вторая стадия сопровождается признаниями в любви, верности и хорошем отношении. Дева будет с радостью вести пылкие беседы и философски размышлять.

Третья стадия наблюдается у Дев уже наутро, когда они начинают переживать и краснеть за все сказанное во время пьянки.

Весы

Весы любят напиться так, чтобы всем было хорошо. Представители этого знака Зодиака могут разрулить неприятную ситуацию или предотвратить надвигающуюся драку. При этом они успевают флиртовать с противоположным полом.

Весы любят вечеринки и часто сами организовывают пьянки. В пьяном состоянии они менее разборчивы в том, с кем общаются и с кем заигрывают. На следующий день Весы страдают от тягостных переживаний и стыда от вчерашнего.

Скорпион

Скорпион, даже напившись до чертиков, не выдаст своих тайн и не станет рыдать у барной стойки. Этот знак Зодиака держится уверенно и способен выведать все секреты у своих компаньонов. Скорпион будет саркастично шутить и смеяться над рассказами своих знакомых. Кроме того, даже не надейтесь, что наутро он все забудет - у Скорпионов отличная память.

Обычно пьяные Скорпионы ведут себя так: либо ненавидят всех вокруг и себя в том числе, либо ударяются в флирт и ищут себе легкодоступную жертву.

Стрелец

Стрелец, когда выпьет, становится очень беззаботным и болтливым. В Стрельце просыпается прямолинейность и бестактность. Он может легко наговорить лишнего и спровоцировать этим перепалку. Но в процессе опьянения Стрелец становится все мягче и добрее.

Это душа компании, интересный собеседник и просто человек, с которым можно весело погулять. Но если Стрелец переборщит с алкоголем, его придется буквально вытаскивать из-под стола и нести домой.

Козерог

Козерог, когда выпьет, начинает много говорить и расслабляться. Этот сдержанный в трезвом виде знак Зодиака удивляет своей разговорчивость и веселостью в пьяном состоянии. Козерог часто прибегает к алкоголю - как к методу раскрепоститься и влиться в компанию.

Козероги сильно подвержены депрессиям, поэтому многие из них предпочитают не пить вообще. Пьяные Козероги умеют подстроиться под любую ситуацию. Наутро Козерога волнует только один вопрос: КАК он мог так наклюкаться?

Водолей

Водолей и на трезвую голову может выдать что-то оригинальное, а как выпьет, так вообще начнет устраивать спектакль одного актера. Многие Водолеи снимают пьянку на камеру, чтобы запастись компроматом на всех остальных. Они рассказывают разные истории и преувеличивают детали.

Многие Водолеи стараются держать себя в руках и выглядеть как обычно. Но мало кому известно, каких усилий стоит вести себя так пьяному Водолею. Часто они предпочитают уйти пораньше с вечеринки, так как знают, что могут опозориться.

Рыбы

Пьяный мужчина окажет всю гамму своих эмоций и окунется в алкогольный дурман с головой. Этот знак становится очень мягким и податливым, когда выпьет. Его настроение может меняться ежеминутно: то он танцует и поет, как ребенок, то нервничает и жалуется на жизнь, а то и вовсе веселится и обнимает всех вокруг.

Пьяные Рыбы могут ощущать себя очень счастливыми и одухотворенными. За пьяными Рыбами очень трудно присматривать, поскольку в них одновременно может проснуться несколько настроений.