Смотри: Анастасия Волочкова засветила бородатого любовника

Рассмотреть лицо спутника Анастасии невозможно, поскольку фото сделано так его так, чтобы в кадр не попало лицо, только часть бороды. Сама Волочкова сидит в кресле, по-хозяйски положив руку на своего спутника. В комментарии артистка отметила, что ей нечего прятать, несколько противореча самой себе. Ведь возлюбленного она продолжает скрывать, пишет 7d.org.ua.