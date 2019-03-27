Ср, 27.03.2019
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  • Смотри: Анастасия Волочкова засветила бородатого любовника

Смотри: Анастасия Волочкова засветила бородатого любовника

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Анастасия Волочкова.

ФОТО: Instagram

Анастасия Волочкова решила продолжить интриговать фанатов. Балерина выложила фото, на котором запечатлена в компании с мужчиной. 

Рассмотреть лицо спутника Анастасии невозможно, поскольку фото сделано так его так, чтобы в кадр не попало лицо, только часть бороды. Сама Волочкова сидит в кресле, по-хозяйски положив руку на своего спутника. В комментарии артистка отметила, что ей нечего прятать, несколько противореча самой себе. Ведь возлюбленного она продолжает скрывать, пишет 7d.org.ua.

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