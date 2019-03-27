Смотри: Анастасия Волочкова засветила бородатого любовника

Анастасия Волочкова решила продолжить интриговать фанатов. Балерина выложила фото, на котором запечатлена в компании с мужчиной.
Рассмотреть лицо спутника Анастасии невозможно, поскольку фото сделано так его так, чтобы в кадр не попало лицо, только часть бороды. Сама Волочкова сидит в кресле, по-хозяйски положив руку на своего спутника. В комментарии артистка отметила, что ей нечего прятать, несколько противореча самой себе. Ведь возлюбленного она продолжает скрывать, пишет 7d.org.ua.
А ноги у меня длинные?🤣 Позитивный вечер! Поиграть в прятки могут те, кому есть , что прятать..😝 Мне-нечего! 👍🏼❤️ #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья