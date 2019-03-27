Русский шансон 2019 захватит Таллинн: объявлены все участники фестиваля!

Группа "РОЖДЕСТВО"

Валерий КУРАС

Анатолий ПОЛОТНО и Федя КАРМАНОВ

Cергей СУМИН и Илона КАЛДРЕ

Евгений КУНЕВИЧ

Cергей МААСИН

Эрих КРИГЕР

Александр КИРСС

Наташа ГАЛИЧ

Слава ИСЕТСКИЙ (младший)

Вас ждут веселые задорные песни, знакомые любимые мелодии, которые поднимут вам настроение и отвлекут от серых будней. Целый день проводим с друзьями на свежем воздухе!

По замыслу устроителей большого народного гулянья, которое состоится на Певческом поле 21 июня гостей порадуют своим кулинарным искусством кухни народов мира, также в течение всего дня в режиме нон-стоп на сцене будут выступать танцевальные и певческие коллективы. А кульминацией праздника станет большой концерт «Русский шансон 2019».