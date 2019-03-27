Ср, 27.03.2019
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  • Русский шансон 2019 захватит Таллинн: объявлены все участники фестиваля!

Русский шансон 2019 захватит Таллинн: объявлены все участники фестиваля!

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ФОТО: Промо

В этому году их будет аж 10!

Группа "РОЖДЕСТВО" 

Валерий КУРАС 

Анатолий ПОЛОТНО и Федя КАРМАНОВ 

Cергей СУМИН и Илона КАЛДРЕ 

Евгений КУНЕВИЧ 

Cергей МААСИН

Эрих КРИГЕР

Александр КИРСС 

Наташа ГАЛИЧ 

Слава ИСЕТСКИЙ (младший) 

Вас ждут веселые задорные песни, знакомые любимые мелодии, которые поднимут вам настроение и отвлекут от серых будней. Целый день проводим с друзьями на свежем воздухе!

По замыслу устроителей большого народного гулянья, которое состоится на Певческом поле 21 июня гостей порадуют своим кулинарным искусством кухни народов мира, также в течение всего дня в режиме нон-стоп на сцене будут выступать танцевальные и певческие коллективы. А кульминацией праздника станет большой концерт «Русский шансон 2019».

Поцелуй меня удача, а не можешь - обними! Вот девиз оптимистично настроенных главных исполнителей праздника, который ярко характеризует общий настрой гуляний. В этом могут убедиться все, кто придет на Певческое поле в этот летний вечер, чтобы сначала от души поесть, а потом душой отдохнуть.

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