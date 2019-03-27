Русский шансон 2019 захватит Таллинн: объявлены все участники фестиваля!

В этому году их будет аж 10!
Группа "РОЖДЕСТВО"
Валерий КУРАС
Анатолий ПОЛОТНО и Федя КАРМАНОВ
Cергей СУМИН и Илона КАЛДРЕ
Евгений КУНЕВИЧ
Cергей МААСИН
Эрих КРИГЕР
Александр КИРСС
Наташа ГАЛИЧ
Слава ИСЕТСКИЙ (младший)
Вас ждут веселые задорные песни, знакомые любимые мелодии, которые поднимут вам настроение и отвлекут от серых будней. Целый день проводим с друзьями на свежем воздухе!
По замыслу устроителей большого народного гулянья, которое состоится на Певческом поле 21 июня гостей порадуют своим кулинарным искусством кухни народов мира, также в течение всего дня в режиме нон-стоп на сцене будут выступать танцевальные и певческие коллективы. А кульминацией праздника станет большой концерт «Русский шансон 2019».
Поцелуй меня удача, а не можешь - обними! Вот девиз оптимистично настроенных главных исполнителей праздника, который ярко характеризует общий настрой гуляний. В этом могут убедиться все, кто придет на Певческое поле в этот летний вечер, чтобы сначала от души поесть, а потом душой отдохнуть.