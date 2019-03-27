Ср, 27.03.2019
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Британские СМИ высмеяли Волочкову за нелепое фото
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Анастасия Волочкова

ФОТО: Instagram

Британский таблоид The Sun включил российскую балерину Анастасию Волочкову в список Instagram-звезд, которым стоит поработать над своими навыками фотошопа. 

Для своей галереи «худших в мире обработанных в фотошопе снимков» таблоид выбрал пляжное фото Волочковой, передает Рамблер.

На этом снимке балерина в белой майке запечатлена на фоне океана.

«Если вы посмотрите на горизонт, то быстро поймете, что фотография была хитро подправлена»,

— отметил The Sun. 

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