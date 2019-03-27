Британские СМИ высмеяли Волочкову за нелепое фото
Британский таблоид The Sun включил российскую балерину Анастасию Волочкову в список Instagram-звезд, которым стоит поработать над своими навыками фотошопа.
Для своей галереи «худших в мире обработанных в фотошопе снимков» таблоид выбрал пляжное фото Волочковой, передает Рамблер.
На этом снимке балерина в белой майке запечатлена на фоне океана.
«Если вы посмотрите на горизонт, то быстро поймете, что фотография была хитро подправлена»,
— отметил The Sun.