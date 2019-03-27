Бывший муж Татьяны Васильевой: «Она с ума сошла! У нее деменция!»

Актер видел программу с участием супруги, но не совсем понимает, зачем она озвучила интимные подробности. «Спросите у нее: зачем она это делает? Для меня самого это было откровением. Может, она просто захотела заработать денег? Наверное, так и было», — поделился эмоциями Георгий Хачатурович.

Ранее артисты рассказывали, что после развода сумели сохранить приятельские отношения. Вместе они заботились о дочери Елизавете. Даже спустя 25 лет Васильева и Мартиросян продолжают работать на одной театральной сцене. Однако Георгий Хачатурович опасается, что странное поведение бывшей возлюбленной может сказаться на их профессиональном сотрудничестве.

«Мы играем вместе в спектакле, поэтому видимся часто. Но я эту тему поднимать не буду. Никто же ее не тянул за язык», — подчеркнул актер.

Также Мартиросян опроверг и версию о том, что во время отношений с Васильевой он был изменщиком. По словам артиста, ни о каких любовницах речи не шло, а резкие высказывания бывшей супруги — порождение ее богатой фантазии.