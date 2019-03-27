Бывший муж Татьяны Васильевой: «Она с ума сошла! У нее деменция!»
Татьяна Васильева нередко делает откровенные заявления. Экс-супруг актрисы признался, что подобное поведение вызывает у него шок и опасения за состояние здоровья звезды. Георгий Мартиросян уверен, что бывшей жене нужно реже посещать телевизионные шоу, пишет Starhit.ru.
Татьяна Васильева и Георгий Мартиросян прожили в официальном браке 12 лет. Пару называли одной из самых красивых в мире советского кино, однако отношения влюбленных были далеки от идеальных. После развода актриса призналась, что муж регулярно изменял ей, и даже не старался скрыть своих любовниц.
Несколько недель назад в эфире программы «Секрет на миллион» выяснилось, что и у самой Васильевой был тайный поклонник. Артистка призналась, что много лет встречалась с бизнесменом Арифом Алекперовым. Эти откровения стали полной неожиданностью для экс-супруга актрисы.
Актер видел программу с участием супруги, но не совсем понимает, зачем она озвучила интимные подробности. «Спросите у нее: зачем она это делает? Для меня самого это было откровением. Может, она просто захотела заработать денег? Наверное, так и было», — поделился эмоциями Георгий Хачатурович.
Ранее артисты рассказывали, что после развода сумели сохранить приятельские отношения. Вместе они заботились о дочери Елизавете. Даже спустя 25 лет Васильева и Мартиросян продолжают работать на одной театральной сцене. Однако Георгий Хачатурович опасается, что странное поведение бывшей возлюбленной может сказаться на их профессиональном сотрудничестве.