Ср, 27.03.2019
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Бывший муж Татьяны Васильевой: «Она с ума сошла! У нее деменция!»
Актриса раскрыла имя своего давнего любовника

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Татьяна Васильева.

ФОТО: Кадр из видео

Татьяна Васильева нередко делает откровенные заявления. Экс-супруг актрисы признался, что подобное поведение вызывает у него шок и опасения за состояние здоровья звезды. Георгий Мартиросян уверен, что бывшей жене нужно реже посещать телевизионные шоу, пишет Starhit.ru.

Татьяна Васильева и Георгий Мартиросян прожили в официальном браке 12 лет. Пару называли одной из самых красивых в мире советского кино, однако отношения влюбленных были далеки от идеальных. После развода актриса призналась, что муж регулярно изменял ей, и даже не старался скрыть своих любовниц.

Несколько недель назад в эфире программы «Секрет на миллион» выяснилось, что и у самой Васильевой был тайный поклонник. Артистка призналась, что много лет встречалась с бизнесменом Арифом Алекперовым. Эти откровения стали полной неожиданностью для экс-супруга актрисы.

«Она с ума сошла! Я даже не хочу это комментировать. Раньше она такой не была. А сейчас сумасшедшая стала, да простит меня Господь. Это деменция чистой воды», — заявил Мартиросян.

Актер видел программу с участием супруги, но не совсем понимает, зачем она озвучила интимные подробности. «Спросите у нее: зачем она это делает? Для меня самого это было откровением. Может, она просто захотела заработать денег? Наверное, так и было», — поделился эмоциями Георгий Хачатурович.

Ранее артисты рассказывали, что после развода сумели сохранить приятельские отношения. Вместе они заботились о дочери Елизавете. Даже спустя 25 лет Васильева и Мартиросян продолжают работать на одной театральной сцене. Однако Георгий Хачатурович опасается, что странное поведение бывшей возлюбленной может сказаться на их профессиональном сотрудничестве.

«Мы играем вместе в спектакле, поэтому видимся часто. Но я эту тему поднимать не буду. Никто же ее не тянул за язык», — подчеркнул актер.
 
Также Мартиросян опроверг и версию о том, что во время отношений с Васильевой он был изменщиком. По словам артиста, ни о каких любовницах речи не шло, а резкие высказывания бывшей супруги — порождение ее богатой фантазии.

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