Ср, 27.03.2019
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  • Еще горячее! Возлюбленная Криштиану Роналду поделилась откровенным фото в нижнем белье

Еще горячее! Возлюбленная Криштиану Роналду поделилась откровенным фото в нижнем белье

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ФОТО: Vida Press

В последнее время Джорджина Родригес часто публикует провокационные снимки.

34-летний Криштиану Роналду настоящий счастливчик! У футболиста успешная карьера, четверо детей и молодая возлюбленная, которая не только является прекрасной мамой, но и настоящей красоткой. В своем Instagram Джорджина Родригес регулярно публикует снимки, на которых позирует в сексуальных купальниках и соблазнительных нарядах, демонстрируя роскошные формы.

Так, в этот раз 25-летняя модель поделилась с подписчиками очередной откровенной фотографией. На снимке возлюбленная Роналду запечатлена в нижнем белье, которое выгодно подчеркнуло соблазнительные формы знаменитости.

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