Еще горячее! Возлюбленная Криштиану Роналду поделилась откровенным фото в нижнем белье

34-летний Криштиану Роналду настоящий счастливчик! У футболиста успешная карьера, четверо детей и молодая возлюбленная, которая не только является прекрасной мамой, но и настоящей красоткой. В своем Instagram Джорджина Родригес регулярно публикует снимки, на которых позирует в сексуальных купальниках и соблазнительных нарядах, демонстрируя роскошные формы.