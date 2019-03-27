Еще горячее! Возлюбленная Криштиану Роналду поделилась откровенным фото в нижнем белье

В последнее время Джорджина Родригес часто публикует провокационные снимки.
34-летний Криштиану Роналду настоящий счастливчик! У футболиста успешная карьера, четверо детей и молодая возлюбленная, которая не только является прекрасной мамой, но и настоящей красоткой. В своем Instagram Джорджина Родригес регулярно публикует снимки, на которых позирует в сексуальных купальниках и соблазнительных нарядах, демонстрируя роскошные формы.
Так, в этот раз 25-летняя модель поделилась с подписчиками очередной откровенной фотографией. На снимке возлюбленная Роналду запечатлена в нижнем белье, которое выгодно подчеркнуло соблазнительные формы знаменитости.
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